Кто такой герой? Прежде всего – человек.

Что значит быть человеком? Делать осознанный выбор, следуя за собственными убеждениями: человек поступает так, как велит его сердце – потому что иначе он поступить просто не сможет.

В южно-сахалинском историческом парке «Россия – моя история» представлена совместная творческая работа благотворительного фонда «Память поколений» и известных фотографов Ольги Тупоноговой-Волковой и Славы Филиппова. Выставка называется «Герои России, какими их не видел никто».

В своих работах мастера знакомят посетителей музея с 19 ветеранами, Героями Советского Союза и России, чье решение служить своей стране стало по-настоящему судьбоносным. 9 человек защищали Родину в годы Великой Отечественной войны, 4 – получили звание Героев за службу в наше время, 6 – ветераны боевых действий. Самому старшему участнику фотосессии исполнился 101 год, самому младшему – только 35 лет.

У участников фотопроекта разные судьбы, но их объединяет одно: они сделали свой выбор – встать на защиту других и нашли в себе силы любить, мечтать и добиваться целей уже в мирной жизни.

Так, ветеран Великой Отечественной Василий Гаврилович Пронин попал на фронт в 17 лет. Разведчик. Получил ранение в позвоночник. Смог победить свою инвалидность. Награжден медалью «За отвагу».

Игорь Олегович Родобольский, ветеран боевых действий в Афганистане и двух чеченских кампаний. Летчик-снайпер, совершил 1700 боевых вылетов. Звание Героя России присвоено в 2003 году.

Андрей Валентинович Воловиков, участник миротворческих операций ООН, ветеран двух чеченских кампаний. Один из шести полных кавалеров ордена Мужества. Звание Героя России присвоено в 2008 году.

История каждого ветерана представлена в трех форматах. Портрет дает возможность представить внутренний мир человека. По QR-коду можно перейти к истории героя – видеоинтервью с искренними эмоциями и переживаниями и текстовому сопровождению. Каждый формат позволяет лучше узнать ветеранов.

Всероссийский фотопроект «Герои России, какими их не видел никто» показывает, что героем может быть не только пожилой ветеран, но и молодые участники вооруженных конфликтов. Своим примером герои доказывают, что полученные травмы и ранения не являются препятствием на пути к своим целям. Также фотопроект рассказывает, как сильно может меняться жизнь человека, когда он чувствует поддержку. Участники фотопроекта полны сил, красивы, обладают несгибаемой силой духа.

Благотворительный фонд «Память поколений» помогает изменить жизнь этих людей к лучшему, но всего, безусловно, они добиваются благодаря своему стремлению.

Помочь ветеранам желающие могут прямо на выставке. Для этого нужно отправить смс с суммой пожертвования на номер 2206 или перейти на сайт фонда по QR-коду.

Экспозицию можно посетить до 30 декабря. Вход свободный.

Людмила БЕРКОВИЧ.