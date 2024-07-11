Герои СВО. Южносахалинцы делятся опытом военной службы по контракту

С началом спецоперации на Украине многие южносахалинцы выбрали службу по контракту. Личной историей о службе в зоне боевых действий поделился житель областного центра, военнослужащий ВС РФ Владимир ПЕРСИДСКИЙ.

Владимир подписал контракт с минобороны РФ в самом начале проведения специальной военной операции – в марте 2022 года, уехал в зону СВО в звании прапорщика. Служил в 39-й отдельной мотострелковой бригаде 68-го армейского корпуса. Получил ранение, лечился в госпитале, теперь продолжает служить в Южно-Сахалинске в военном комиссариате. В 2024 году получил воинское звание младший лейтенант.

– На гражданке сейчас сложнее найти работу, нет таких льгот и привилегий, какие даёт статус ветерана боевых действий. Например, накопительная ипотечная система, получение пайка в северных регионах, материальная помощь раз в год, всегда стабильное денежное довольствие. Да и выход на пенсию раньше, многие социальные гарантии. Плюс обеспечение жилищными помещениями: предоставляется служебное жильё либо компенсируется наём квартиры. Радует и полностью оплачиваемый отпуск с проездом по всей территории России раз в год. Мои дальнейшие планы – продолжить службу в военном комиссариате, – рассказал военнослужащий.

Записаться на службу по контракту может любой совершеннолетний мужчина, годный по состоянию здоровья к её прохождению. После заключения контракта военнослужащие получают единовременную выплату, её размер сейчас увеличен – с 700 тыс. до 995 тыс. рублей. После прохождения подготовки положено ежемесячное денежное довольствие от 210 тыс. до 400 тыс. рублей, а также большой пакет льгот. Подробнее – на портале контрактнаяслужба65.рф и по телефону 8 (4242) 33-41-61.

В муниципалитете продолжается работа по оказанию поддержки семьям бойцов и мобилизованных, находящихся в зоне СВО. Все обращения жителей, чьи близкие и родные участвуют в боевых действиях, рассматриваются адресно, сообщила пресс-служба администрации Южно-Сахалинска.