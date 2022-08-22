Героическая оборона: на Сахалине почтили память погибших членов экипажа крейсера «Новик»

Первый в мире «25-узловой» контр-миноносец во время Русско-японской войны вел бой с вражеской эскадрой.

Вспомнить подвиг военных моряков и возложить цветы к уже легендарному в Корсакове мемориалу, который сегодня напоминает о мощи Российского Императорского флота и мужестве русских солдат, в минувшие выходные собрались жители портового города, представители районной администрации и юнармейцы. После приветственного слова организаторы мероприятия рассказали о трагической гибели крейсера и о том, как непросто оказалось воздвигнуть памятник погибшему экипажу.

Начало мероприятию положила заупокойная панихида, после – минута молчания. В эти мгновенья невольно вспоминается история крейсера. Читая о ней из литературных изданий сложно представить, что все это происходило у спокойных сегодня берегов Сахалина.

Боевая служба крейсера «Новик» началась с первых минут русско-японской войны. После нападения вражеских миноносцев на русскую эскадру в ночь на 27 января 1904 года командир крейсера получил приказ преследовать неприятеля. «Новик» в то время являлся одним из самых быстроходных боевых кораблей. Первый удар в сражении с японской стороны крейсер получил от 203 мм снаряда в район ватерлинии. Это вынудило экипаж повернуть назад. После нескольких суток ремонта корабль удалось ввести в строй.

Именно на «Новике» поднял свой флаг, командующий российским флотом адмирал Степан Макаров, когда пытался отбить окруженный неприятелем и гибнущий миноносец «Стерегущий». После битвы «Новик» прорвался в Циндао. Затем, обогнув Японию с востока, пришел в сахалинский порт Корсаков. 7 (20) августа 1904 года, не успев пополнить запасы угля, крейсер был вынужден принять очередное сражение с куда более мощным японским крейсером «Цусима»». В ходе 70-минутного боя корабль получил три попадания ниже и два выше ватерлинии, а также более десяти в надстройку.

«Новик» в свою очередь нанёс одну подводную пробоину, в результате чего на «Цусиме» возник значительный крен, это вынудило неприятеля выйти из боя. Когда командир «Новика» Максимилиан Федорович фон Шульц получил данные радиоперехвата о приближении другого японского крейсера «Титосэ», он приказал затопить «Новик».

Около десяти часов вечера с крейсера свезли личный состав и все, что можно было снять из дельных вещей, после открыли кингстоны. «Новик» лёг на грунт в 23 часа 30 минут у Корсаковского поста. 8 августа пришедший «Титосэ» обстрелял уже затопленный корпус русского контр-миноносца, произведя более сотни выстрелов по выступающим из воды частям корабля и обороняющим город русским солдатам.

Взорвать «Новик» русские моряки не решились, рассчитывали, что позднее смогут поднять корабль. Тогда никто не мог и предположить, что через год южная часть Сахалина, где был затоплен крейсер, перейдет японцам. С 1906 года, после подъёма и восстановительного ремонта крейсер «Новик» находился в составе японского флота под названием «Судзуя».

— Подвиг экипажа крейсера «Новик» знаменательное событие в истории русско-японской войны. Он показал бесстрашие и героизм русских моряков, ведь небольшой корабль сражался против целой эскадры. Это своего рода пример молодому поколению, чтобы они стали такими же отважными и в случае войны сумели защитить свое Отечество, — обратился к гостям мероприятия атаман Корсаковского городского казачьего общества «Станица Муравьевская» Владимир Путинцев.

— Сегодня мы вспоминаем подвиг экипажа крейсера «Новик», возлагая цветы к замечательному мемориалу. Это непросто памятная плита – это история героического подвига русского народа. Я рад, что сегодня здесь присутствует подрастающее поколение, ведь благодаря таким мероприятиям мы воспитываем в них патриотизм и любовь к Родине, — подчеркнул атаман Сахалино-Курильского окружного казачьего общества Александр Агибалов.

В торжественном возложении цветов принял участие и автор памятного монумента Владимир Чеботарев.

— Инициатором возведения памятника стал протоирей Александр Пежемский. На одной из наших встреч мы обсудили этот вопрос. После благословения нашего прежнего патриарха Тихона, приступили к делу, — рассказывает скульптор. — Спустя несколько дней начался сбор средств. Это народный памятник, деньги на его возведение собирали люди, в их числе представители Корсаковского порта. Единомышленников, которые посчитали, что памятник нужен, было предостаточно. Изготовили его бесплатно, деньги тратили только на материал. Монумент сделан из габбро –диабаза, его часто используется при возведении ритуальных памятников. Это связано с насыщенным цветом камня, со стойкостью полировки и в целом с его долгожительством. Очень хочется, чтобы за ним был постоянный уход.

Инициаторы строительства памятника тоже в каком смысле герои, ведь разрешение на его установку в портовом городе они выбивали более пяти лет, мужественно проходя все препятствия. Как видим, не зря — сегодня монумент является одной из исторических достопримечательностей Корсакова. К нему с экскурсией приводят туристов, рассказывая об истории Сахалинской области. А еще он служит напоминанием молодежи о том, какой ценой русские моряки отбивали наш остров.

Справка:

«Нови́к» — русский «малый» бронепалубный крейсер II ранга, по английской классификации соответствовал крейсеру 2-го класса. Первый в мире «25-узловый» многоцелевой крейсер (ближний эскадренный разведчик, «бронированный лидер миноносцев», контр-миноносец, миноносный крейсер-«охотник», способный самостоятельно искать, выбирать цель и атаковать её, высокопроизводительный постановщик минных заграждений в открытом море, а также пригодный для замены устаревших канонерских лодок) — предшественник подкласса «крейсер-скаут». Отличился в Русско-японской войне 1904—1905 годов. Своё название получил в память о корвете «Новик».

Ксения Симчугова.

При подготовке материала использовалась справочная информация:

В. М. Латышев. Порт-Артур – Сахалин. (Крейсер «Новик» в русско-японской войне 1904-1905 гг. Южно-Сахалинск, 1994.

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