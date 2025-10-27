Герой из 79-й сахалинской стрелковой дивизии. Гвардии старший лейтенант Иван Котляр отличился при форсировании Вислы

29 июля 1944 года по приказу командующего 1-м Белорусским фронтом К. К. Рокоссовского передовые части 8-й гвардейской, 1-й Польской и 69-й армий форсировали Вислу. 1 августа после 400-километрового марша в первый эшелон была введена 35-я гвардейская стрелковая дивизия. Она форсировала реку в 10 километрах от польского города Гарволин.

О подробностях операции рассказывается в книге Николая Вишневского «Должен помнить мир спасённый».

Командир 100-го гвардейского стрелкового полка майор А. М. Воинков лично сформировал передовой отряд для преодоления водной преграды и захвата плацдарма на левом берегу. За основу отряда была взята 4-я стрелковая рота гвардии старшего лейтенанта И. Ф. Котляра. Ей был придан взвод 82-мм миномётов.

В 5 часов утра 1 августа рота с минимальными потерями в людях и технике, под огнём противника, первая на амфибиях и лодках перебралась через Вислу в районе населённого пункта Вулька Тарновска. В первой лодке на левый берег переправился гвардии старший лейтенант Котляр и всё время был в боевых порядках роты. Подразделение взломало оборону немцев и достигло высоты 112,6. Преследуя отступавших гитлеровцев, рота вышла к населённому пункту Воля-Магнушевска. Здесь противник превосходящими силами предпринял две ожесточённые контратаки, но был отброшен ротой Котляра. Немцы потеряли только убитыми свыше 150 солдат и офицеров.

2 августа в бою за плацдарм, получивший название магнушевский, Котляр был тяжело ранен и спустя два дня скончался в лазарете.

Части 35-й гвардейской стрелковой дивизии заняли Волю-Магнушевска и Магнушев и к исходу 4 августа вышли на рубеж Марьямполь – Михалув.

Подготовил Вячеслав ЖЕРДЕВ.

СПРАВКА

Котляр Иван Фёдорович родился в 1916 г. на Кубани. В РККА с 1936 г. В 1939-м окончил Бакинское военно-пехотное училище и в звании лейтенанта проходил службу на Сахалине в должности командира взвода 157-го стрелкового полка 79-й стрелковой дивизии, затем служил командиром стрелковой роты 165-го стрелкового полка 79-й стрелковой дивизии.

С 1943-го в действующей армии. Воевал в составе 3-го Украинского, 1-го Белорусского фронтов. Участвовал в освобождении Польши. В 1944-м командир 4-й стрелковой роты 100-го гвардейского стрелкового полка 35-й гвардейской стрелковой дивизии 4-го гвардейского стрелкового корпуса 8-й гвардейской армии 1-го Белорусского фронта, гвардии старший лейтенант.

Умер от ран 4 августа 1944 года в лазарете. Был похоронен в г. Магнушев (Польша).

Герой Советского Союза, награждён орденом Ленина и медалью «Золотая звезда» посмертно (24 марта 1945 г).

ПАМЯТЬ

В городе Тимашёвске Краснодарского края, где родился герой, в сквере им. 40-летия Победы установлен бронзовый бюст, его именем названа улица.

Средней общеобразовательной школе № 19 города Тимашёвска присвоено имя Героя Советского Союза И. Ф. Котляра.

Его имя увековечено на стеле «Звезда» в Тимашёвской дистанции сигнализации, централизации и блокировки, где герой работал до поступления в военное училище.

В честь Котляра названа улица в городе Вяземский Хабаровского края, где герой служил перед назначением на Сахалин.

Имя Котляра присвоено Жерлыкской поселенческой библиотеке Минусинского района Красноярского края. В селе Жерлык герой жил два года и оттуда был призван в армию.