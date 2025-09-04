Героям щита и меча. В Южно-Сахалинске торжественно открыли новый сквер

Новое пространство – сквер «Щит и меч» на пересечении улиц Емельянова и Горького – символизирует вклад защитников Отечества в безопасность и стабильность Родины. Мероприятие символично приурочено ко Дню Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

В церемонии приняли участие губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, мэр города Сергей Надсадин, начальник управления ФСБ России по Сахалинской области Александр Филоненков, сотрудники УФСБ, депутаты, представители патриотических объединений, а также жители города.

Реализация проекта началась в 2024 году и была успешно завершена всего за год. В приветственной речи мэр города выразил благодарность правительству и главе региона за поддержку строительства, а также отметил профессионализм и фундаментальный вклад компании «Лиго-дизайн».

— Этот сквер — пример внедрения самых современных решений и уникальных технологий, которых ранее не было в Южно-Сахалинске, — отметил Сергей Надсадин. — Благодаря усилиям большой команды, которая день за днём работала над осуществлением архитектурной концепции, в островной столице появилось ещё одно пространство для семейных прогулок, уединения и наблюдения за природой.

Мэр поздравил всех присутствующих с открытием живописной локации, призванной стать точкой притяжения для горожан.

Центральный элемент сквера — бронзовая скульптурная группа, реалистично изображающая сотрудников силовых структур. Она отлита в студии заслуженного скульптора России Александра Рукавишникова. Рядом оборудованы пункт общественного питания и амфитеатр, что создаёт гармоничное пространство для отдыха и проведения культурных мероприятий.

— Мы убеждены, что прогулки по скверу будут интересны представителям разных поколений, а современные монументы расскажут о работе спецслужб, которые, как и много лет назад, отвечают за безопасность нашего государства, — подчеркнул Александр Филоненков. — Каждый, кто посетит это место, сможет ощутить связь с поколениями, гордиться нашей страной и теми, кто её защищает. Для ветеранов этот сквер — место памяти и встреч, для действующих сотрудников — символ традиций.

На церемонии Александр Филоненков передал ученику подшефной школы № 3 Южно-Сахалинска Демиду Потапову памятную плакету как символ преемственности поколений. Демид поделился своими впечатлениями:

— Мне очень понравился новый сквер, особенно речка. Я надеюсь, что буду часто сюда приходить со своими родителями, учиться защищать Родину. А Родина — это прежде всего моя семья, мой город и вся страна.

После официального открытия пространства монумент, посвящённый сотрудникам органов безопасности, освятил архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Никанор. Почётные гости возложили цветы к памятнику.

Виктор ГОРОДОВ.

В тему

Открытие сквера «Щит и Меч» стало значимым дополнением культурного маршрута Южно-Сахалинска, который начинается с площади Славы и включает такие достопримечательности, как Музей Победы, исторический парк «Россия – моя история», сквер Защитников Отечества и Аллею ветеранов органов госбезопасности.