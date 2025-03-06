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Героям СВО из Южно-Сахалинска вручили заслуженные награды. За доблесть и отвагу

Фото: Администраця г. Южно-Сахалинска.

Двое жителей областного центра – Михаил Иванов и Владимир Пономарёв удостоены медалей за образцовое выполнение боевых задач, сообщил военный комиссар Южно-Сахалинска Илья Земеров.

Михаил Иванов отправился в зону СВО добровольцем – не мог оставаться безучастным, зная, что его товарищи сражаются на передовой.  В боях он не раз проявлял героизм и удостоен двух медалей – «За храбрость» II степени и «Участнику специальной военной операции».

Ведомственной медалью за верность воинскому долгу и безупречную службу в соответствии с приказом министра обороны награжден и Владимир Пономарёв. После мобилизации   в сентябре 2022 года он и сейчас продолжает служить Родине – работает инструктором пункта отбора.

Антон СМОЛЯКОВ.

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