Героям СВО из Южно-Сахалинска вручили заслуженные награды. За доблесть и отвагу

Двое жителей областного центра – Михаил Иванов и Владимир Пономарёв удостоены медалей за образцовое выполнение боевых задач, сообщил военный комиссар Южно-Сахалинска Илья Земеров.

Михаил Иванов отправился в зону СВО добровольцем – не мог оставаться безучастным, зная, что его товарищи сражаются на передовой. В боях он не раз проявлял героизм и удостоен двух медалей – «За храбрость» II степени и «Участнику специальной военной операции».

Ведомственной медалью за верность воинскому долгу и безупречную службу в соответствии с приказом министра обороны награжден и Владимир Пономарёв. После мобилизации в сентябре 2022 года он и сейчас продолжает служить Родине – работает инструктором пункта отбора.

Антон СМОЛЯКОВ.