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«Гидрострой» безвозмездно отремонтирует мост в Курильске, связывающий райцентр с селами Рыбаки, Горячие Ключи и Горное

Фото: https://auto.mail.ru

На Итурупе компания «Гидрострой» начала ремонт моста в районном центре через реку Курилку. Сооружение построили в конце 90-х годов. Мост связывает Курильск с сёлами Рыбаки, Горячие Ключи и Горное.

Мост помогает транспорту обеспечивать сёла грузами. Для Горного, где развернулось масштабное обновление жилого фонда и школы, исправность сооружения имеет ключевое значение.

Помощь «Гидростроя» пришлась как нельзя вовремя, так как местная прокуратура признавала мост через Курилку небезопасным для движения.

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