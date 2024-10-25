«Гидрострой» безвозмездно отремонтирует мост в Курильске, связывающий райцентр с селами Рыбаки, Горячие Ключи и Горное

На Итурупе компания «Гидрострой» начала ремонт моста в районном центре через реку Курилку. Сооружение построили в конце 90-х годов. Мост связывает Курильск с сёлами Рыбаки, Горячие Ключи и Горное.

Мост помогает транспорту обеспечивать сёла грузами. Для Горного, где развернулось масштабное обновление жилого фонда и школы, исправность сооружения имеет ключевое значение.

Помощь «Гидростроя» пришлась как нельзя вовремя, так как местная прокуратура признавала мост через Курилку небезопасным для движения.