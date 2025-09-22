Гиви Манткава: о времени и о себе. Юбилейная выставка знакомит с творческим наследием известного сахалинского художника

Входишь в большой зал областного художественного музея, где экспонируется персональная выставка “Искусство – человек” Гиви Манткавы, и впечатление такое, словно сам мастер пригласил тебя в свою мастерскую. Полюбоваться завершёнными полотнами, всмотреться в этюды и наброски, угадать его замыслы и будущие образы. Или, быть может, уютно посидеть у картин и послушать золотые голоса его любимых итальянцев с пластинки, которую вот-вот раскрутит проигрыватель старой радиолы по случаю юбилея…

Заслуженный художник России в год 95-летия со дня рождения словно приоткрывает нам душу: знакомит с работами разных лет и всем, без чего не было бы искусства. А это его окружение: друзья и коллеги по цеху, любимая жена в образе музы, живописные уголки островной природы, городские пейзажи, запечатлевшие уходящие черты японского быта и растущие новостройки советской поры…

На выставке незримо присутствующий Гиви делится воспоминаниями о том, как в конце 1950-х – начале 1960-х его современники приезжали осваивать и развивать далёкие острова. Была среди них целая плеяда талантливых поэтов, писателей, художников, музыкантов. Многие через какое-то время уезжали, а кто-то навсегда бросал якорь на Сахалине и Курилах. Как и сам Манткава. Удивительно, но выросший в солнечной Грузии живописец и график, душой так прикипел ко второй малой родине, что практически её не покидал.

И он спешил запечатлеть лица тех, с кем его свела судьба, с кем дружил, кто оставил добрую память в его сердце. Таких было много, оттого и появлялись на свет коллективные портретные работы в духе авангардизма (яркий пример тому – “Друзья-товарищи”). И персональные («Дедусь», “Портрет актрисы”, “Лина”, “Портрет писателя Вильяма Озолина”, “Портрет агронома” и другие).

Сосредоточенный, немногословный, внешне сдержанный в проявлении эмоций художник пристально всматривался и в свой образ. С помощью зеркала. Серия автопортретов разных лет передаёт узнаваемые и изменчивые черты лица мастера.

Выпускник Тбилисской академии художеств, Гиви Манткава был силён и в живописи, и в графике, работал в разных жанрах и техниках, много экспериментировал.

Примечательно, что созданную им портретную галерею отличает многонациональность образов. Это нивхские охотники и лучники, грузины и грузинки, представители островной корейской диаспоры, русские и украинцы…

Организаторы выставки “Искусство – портрет” концептуально раскрыли заявленную тему гораздо шире. Ведь в творческом наследии Гиви Манткавы представлены не только портреты людей, но и самого Времени, в котором он жил, а также облик областного центра, Сахалина и Курил.

Мастер оставил нам на память даже портрет своей мастерской с красками, кистями, подрамниками, неким творческим беспорядком и рабочим столом, где обретали реальные черты сюжеты и образы для холстов.

Ощутите масштаб личности и профессиональное мастерство мэтра, пообщайтесь с ним через картины, почувствуйте его отношение к жизни и людям (подчас ироничное).

В областном художественном музее выставка будет работать до 16 ноября.

Людмила Степанец.

