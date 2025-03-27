Гласно и единогласно. К 9 Мая в регионе прибавится число почётных граждан

В преддверии 80-летия Великой Победы Президент России Владимир Путин поддержал предложение министерства обороны: дополнительно увековечить подвиг участников Великой Отечественной войны региональными почётными званиями и наградами тех территорий, где они проживают.

В ответ на инициативу Президента Российской Федерации губернатором Валерием Лимаренко и депутатами областной думы внесены поправки в действующий закон «О звании «Почётный гражданин Сахалинской области».

– Это лишь малая толика того, что мы должны сделать для наших ветеранов, – отметил Валерий Лимаренко. – Не жалея собственной жизни, они отстаивали мирное будущее для своих семей и нашей великой Родины. В послевоенные годы своим трудом, знаниями и талантами внесли значительный вклад в развитие островного региона. Всей своей жизнью они заслужили, чтобы их имена стали частью истории нашего островного края.

– Особый порядок присвоения звания позволит автоматически удостоить шестерых ветеранов Великой Отечественной войны из Южно-Сахалинска и Поронайска этого высокого статуса, – подчеркнула председатель облдумы Елена Касьянова.

Депутаты единогласно поддержали внесение изменений в закон.

Ирина Новикова.