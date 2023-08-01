Глава минтруда РФ Антон Котяков не видит необходимости законодательно закреплять в стране четырехдневную рабочую неделю.

В преддверии Дня Победы над милитаристской Японией, которому почти через 30 лет официально, на законодательном уровне вернули истинную дату - 3 сентября, «Советский Сахалин» начинает публикацию материалов о малоизвестных событиях той...
Три успешных боя
Невельчанин Константин Кубарев завоевал золото на всероссийских соревнованиях по боксу «Байкал-2023» памяти чемпиона Олимпийских игр В. К. Сафронова и серебряного призера Олимпийских...
Еще одна мера поддержки участников специальной военной операции была введена в островном регионе по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. Усовершенствовать свои профессиональные навыки или получить...
«Кубок семь футов»
Сахалинские спортсменки Амалия Фёдорова и Мария Костина стали обладательницами медалей межрегиональных соревнований по парусному спорту «Кубок семь футов».
Состязания прошли во Владивостоке и...