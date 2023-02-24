Глава Минздрава РФ высоко оценил сахалинский опыт по привлечению медицинских кадров

На пленарной сессии межрегионального форума «Медицина. Доступная каждому», который проходит с 24 по 26 февраля в Южно-Сахалинске, подняли кадровый вопрос в здравоохранении. Помимо привлечения новых специалистов, решается задача по избавлению медицины от бюрократии. Российский Минздрав и партия «Единая Россия» разрабатывают решение, чтобы доктора могли больше времени посвящать пациентам, и не заполнению отчетов.

На Сахалин и Курилы ежегодно переезжают более 200 врачей. Привлекать квалифицированных специалистов на острова позволяют меры поддержки – выплата подъемных, содействие в решении квартирного вопроса, достойная оплата труда.

Выступая на пленарной сессии, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, отметил, что доступность медицины для пациента складывается из шести факторов. Это финансовая доступность, инфраструктурная, технологическая, организационная, культурная и, конечно, кадровая.

– Самое дорогое, что есть в системе здравоохранения, – это кадры. И врачебные, и сестринские, и младший медицинский персонал. Руководство островного региона идет правильным путем, оказывая меры поддержки медицинскому персоналу. И мы видим, насколько активно специалисты проявляют интерес к переезду и выбирают Сахалин местом своей работы. Дают положительный эффект также федеральные программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», целевой набор студентов в медицинские вузы, – сказал глава российского Минздрава.

Губернатор Валерий Лимаренко подчеркнул: важно не только найти врача, но и создать такие условия, чтобы он и его семья чувствовали себя на островах комфортно, планировали остаться жить и работать здесь долгие годы.

– С этого года мы начали применять комплексное сопровождение семей врачей. При переезде на острова оплачивается проезд не только специалисту, но и его родным. Мы содействуем в решении жилищного вопроса. Предоставляем арендные квартиры с последующей компенсацией. Супругам медиков помогаем найти работу, устроить детей в детские сады, школы, спортивные секции и кружки. Я принял решение регулярно проводить встречи с медицинскими работниками и в индивидуальном порядке решать вопросы, которые их волнуют, – сказал Валерий Лимаренко.

За первые два месяца 2023 года сформированы заявки на переезд 20 специалистов. Шестеро из них уже пополнили ряды медицинских работников области.

По словам Михаила Мурашко, необходимо не только увеличивать кадровый ресурс, но и более эффективно использовать время врачей. Для этого нужно делегировать некоторые функции администраторам и активнее внедрять цифровые технологии, чтобы у специалистов было больше времени на общение с пациентами.

Первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ, секретарь Генерального Совета «Единой России» Андрей Турчак рассказал о партийном проекте, призванном разгрузить врачей от бумажной работы.

– Мы подсчитали, что специалистам приходится заполнять 167 форм отчетности как в электронном, так и в бумажном варианте. Некоторые формы дублируют друг друга. Мы с Минздравом будем поэтапно избавляться от этих устаревших форм и убирать из медицины бюрократию. На Сахалине накоплен хороший опыт в области цифровизации здравоохранения. Успешно применяются телемедицинские технологии. Считаю, что другим регионам необходимо познакомиться с работой лечебных учреждений на островах, с практиками, которые наработаны здесь, и тиражировать их в своих субъектах. Форум дает для этого прекрасную возможность, – отметил Андрей Турчак.

Напомним, межрегиональный форум «Медицина. Доступная каждому» объединил в Южно-Сахалинске свыше 300 специалистов, 200 из них прибыли из других субъектов страны. Гости знакомятся с опытом Сахалинской области в создании оптимальной модели здравоохранения в амбулаторном звене и обсуждают ключевые направления развития отрасли.