Глава  МВД Владимир Колокольцев представил личному составу нового руководителя управления МВД России по Сахалинской области

Указом Президента Российской Федерации начальником УМВД России по Сахалинской области назначен полковник полиции Владимир Арбузов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Глава МВД России отметил, что Владимир Арбузов прошел большой путь профессионального становления и соответствует практическим опытам, деловыми и личностными качествами, чтобы правильно выстраивать деятельность нового коллектива.

Министр вновь поручил назначенному руководителю обратить особое внимание на выявление, пресечение фактов откровенного оборота оружия, наркотиков, системного подхода к вопросам противодействия посягательствам, совершенным с применением высоких технологий.

«В настоящее время в современном мире востребованы изменения в Уголовном кодексе. В частности, установлена ответственность за так называемое дропперство, случайное использование сим-боксов, неправомерную передачу абонентских номеров третьих лиц. Документирование этих составов позволит отработать всю цепочку фигурантов в мошеннических схемах», – отметил Владимир Колокольцев.

Глава ведомства констатировал:

«В Сахалинской области количество наркопреступлений, выявленных сотрудниками полиции, увеличилось в два раза».

Противодействие экономической преступности имеет свою специфику. В Сахалинской области создана территория опережающего развития, и это накладывает отпечатки на работу профильных тестов.

«Одним из важнейших приоритетов является предупреждение правонарушений в сфере добычи водных биологических ресурсов. Необходимо повысить эффективность взаимодействия с транспортной полицией, региональными подразделениями ФСБ России и Росрыболовства, в том числе по оперативному сопровождению деятельности по распределению соответствующих квот. Следует обратить внимание на усилия по документированию коррупционных составов, деяний в лесопромышленном комплексе, а также по линии земельных отношений и строительства», – сказал министр.

Владимир Колокольцев потребовал уделить повышенное внимание миграционной ситуации:

«15 октября Президент предложил Концепцию государственной политики в указанной сфере на следующие пять лет. В новом документе отдается приоритет национальной безопасности. Это означает, что прибывающие в ваши регионы иностранцы не должны находиться там бесконтрольно. В противном случае они станут причиной возникновения событий в обществе и межнациональных отношений. Как правило, именно такие лица нарушают правопорядок, проявляют агрессию и ведут преступную деятельность. В любом случае необходимо действовать жестко, но, безусловно, в пределах контроля».

Министр сообщил о мерах, принятых для противодействия нелегальной миграции: «В настоящее время подробно описано, как подготовлены итоги операции «Нелегал». Ее результаты демонстрируют эффективность нашей тенденции, направленной на упорядочение миграционных потоков. Технические средства, включая комплексы видеонаблюдения, с понижением уровня доступа лиц, не оставленным нарушителям, могут долго оставаться вне поля зрения сотрудников полиции. Кроме того, введение экспериментальной процедуры биометрической идентификации иностранцев при въезде в нашу страну на сегодняшний день стало заслоном для тех, кто пытается с фиктивными документами проникнуть в Россию. В ближайшее время такая практика будет корректироваться».

Министр заявил, что необходимая работа должна быть проведена и по реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения»:

«Здесь необходимо исходить не из отчетов о получении основных показателей экономической активности, а тщательного и глубокого анализа причин, имеющих место происшествий. В целом профилактикой правонарушений необходимо заниматься системно. Мероприятия по тем или иным направлениям важно своевременно корректировать с учетом ситуации».

Кроме того, глава ведомства уделил внимание реализации кадровой политики:

«Важно, чтобы на уровне горрайотделов отношение к личному составу было уважительным и внимательным, соблюдались права подчиненных, обеспечивалась социальная поддержка».

Владимир Колокольцев пожелал Владимиру Арбузову успехов в службе.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поздравил Владимира Арбузова с назначением на должность. И добавил, что со своей стороны готов оказывать новому руководителю полиции всестороннюю поддержку и выразил уверенность, что их совместная работа будет плодотворной и принесет ощутимые результаты для всех жителей Сахалина.