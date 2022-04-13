Глава островного региона Валерий Лимаренко провел прямую линию

Общение с жителями области длилось два часа. В ходе прямой линии главе региона поступило около полутора тысяч вопросов.

На финише губернатор подчеркнул, что не на все из них удалось ответить в этот же день, но в ближайшее время каждый обратившийся получит ответ. И поблагодарил сахалинцев и курильчан за обратную связь, ибо она помогает органам власти лучше делать свою работу.

Тематика вопросов была достаточно пестрой: здравоохранение и лекарственное обеспечение, дорожное строительство и ремонт дорог, социальная защита и трудовая занятость, проблемы с догазификацией жилья, жизнь и работа области в условиях международных санкций, строительство школ, стоимость авиабилетов…

Для максимального охвата аудитории были задействованы все доступные ресурсы: социальные сети ВКонтакте и Одноклассники, а также Телеграм-канал Лимаренко Brief, где можно было смотреть трансляцию. Традиционно работал колл-центр, специалисты принимали звонки по телефону. К слову, поступали и видеозвонки.

В ходе прямой линии к разговору подключались министры и мэры.

«Совсах» составил условный рейтинг, ТОП-5 вопросов и ответов, ориентируясь на количество просмотров в Телеграм-канале (по данным на вечер 13 апреля):

1. Видеовопрос из Охи, когда женщина спросила про запись к узким медицинским специалистам и бесплатную диспансеризацию. Валерий Лимаренко напомнил, что расписание приемов узких специалистов – неврологу, эндокринологу и кардиологу – доступно через посещение врача-терапевта в том случае, если пациент обращается первично. С 08:00 до 19:00 в больнице работает кабинет неотложной помощи. Также организован доврачебный кабинет, где можно взять направления на уже рекомендованные врачом обследования, а также измерить артериальное давление и получить справочную информацию;

2. Ответ на вопрос о сохранении рабочих мест, увеличении доходов регионального бюджета, развитии нефтегазовой отрасли. Глава региона сообщил, что этим аспектам уделяется большое внимание. Значительная поддержка оказывается строительной отрасли. Предусмотрена возможность осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд островного региона у единственного поставщика, а также возможность изменения существенных условий контракта.

Не остается без поддержки бизнес – ему предоставляют микрозаймы по льготным ставкам через Сахалинский фонд развития предпринимательства, поручительства по кредитным договорам, реструктуризацию займов тем, кто имеет трудности с оплатой платежей;

3. Вопрос о санкциях и действиях регионального правительства в связи с этим. — К этим вызовам мы готовы. Все производства работают. Ни одного рабочего места не потеряли. Все важные социальные объекты продолжают строиться, угрозы нет. Подорожание строек будет, сейчас решаем этот вопрос и будем изыскивать дополнительные средства, — лаконично и четко сообщил Валерий Лимаренко.

4.По частному проблемному случаю о газификации губернатор дал поручение региональному минэнерго уточнить номер заявки, запросить у Газпрома разъяснения и решить вопрос. Что же касается картины в общем, поставлена задача: до 2025 года газифицировать Сахалинскую область на 100 процентов. Планируется уже в текущем году обеспечить «сетевым» газом южную часть Южно-Сахалинска и Корсаков. Кроме того, в течение года догазифицируют 5 тысяч домовладений: в Южно-Сахалинске (3478), Тымовском (1214) и Анивском (391) районах. Выделены средства на подготовку домов к приему газа. Есть детальный план, из которого видно — где и когда будут проводить работы.

Если возникают с этим проблемы, есть возможность напрямую обратиться к главе региона через социальные сети. Кроме того, в процесс активно включены волонтеры. Они обходят дома и проводят консультации по процедуре подключения к газу;

5. Комментируя тему Корсаковского порта, губернатор подчеркнул, что его — значение увеличивается. В 2023 году пойдут первые инвестиции на строительство новых объектов. Корабли океанского класса порт сможет принять уже в 2025 году. На его территории будут развернуты самые современные предприятия по переработке и хранению рыбы.

Подготовил Ярослав САФОНОВ.