Глава правительства Сахалинской области исполнит мечту маленькой жительницы Холмска

Председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик и его заместители приняли участие во Всероссийской акции «Ёлка желаний». В новогодние дни они исполнят мечты юных жителей региона.

Глава островного правительства снял с ветки лесной красавицы письмо с желанием юной жительницы Холмска. 11-летняя София учится в пятом классе. Ей очень нравятся такие предметы, как история, биология и география. Любимое увлечение девочки – рисование. Она посещает кружок изобразительного искусства, с удовольствием вместе с мамой мастерит различные поделки.

— «Ёлка желаний» объединяет людей добрыми делами. Участие в этой новогодней акции позволяет нам, взрослым, сделать детей счастливыми, — сказал Алексей Белик. — Для меня очень важно знать, что ребёнок радуется исполнению мечты. Поэтому я с радостью помогу воплотить в жизнь желание Софии.

Заместитель губернатора области Сергей Гребенюк исполнит мечту 6-летнего Глеба из Южно-Сахалинска. Заместители председателя правительства области Роман Остапенко и Антон Зайцев станут новогодними волшебниками для Руслана из Холмска (12 лет) и Михаила из Долинска (8 лет).

Всероссийская акция «Ёлка желаний» проходит по всей стране с 2018 года и объединяет тысячи людей, готовых творить добрые дела. Желания участников размещаются на специальном сайте елкажеланий.рф, где каждый может выбрать мечту ребёнка и помочь её осуществить.