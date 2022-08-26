Глава региона обсудил с островными железнодорожниками вопросы развития сахалинской стальной магистрали и ее интеграцию с другими видами транспорта

В области сейчас реализуется несколько масштабных транспортных проектов. Один из них – возведение транспортно-пересадочного узла в Южно-Сахалинске. Это даст старт строительству подобных объектов инфраструктуры в других населенных пунктах.

Планируется совместное использование железнодорожных вокзалов не только областного центра, но также Поронайска и Корсакова.

– Фактически это будет наземное метро, удобство которого оценят все жители, – подчеркнул Валерий Лимаренко. – Они смогут без проблем добираться из своих населенных пунктов до аэропорта областного центра или морских портов, а также доехать до дома по возвращению из поездки. Кроме этого, транспортно-пересадочные узлы помогут более эффективно решать вопросы взаимодействия железной дороги с морским, авиационным и автомобильным транспортом.

По словам заместителя начальника Дальневосточной железной дороги Алексея Ромашина, в этом плане очень важен ввод в эксплуатацию парома «Александр Деев». Это позволит увеличить пропускную способность на линии Ванино – Холмск и обеспечить рост перевозки грузов на Сахалин.

Владимир ПАВЛОВ.