Глава Сахалина Лимаренко назвал слова посла США в Японии Эмануэля о Курилах недопустимыми

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко назвал заявление американского посла в Токио Рама Эмануэля о принадлежности Курил абсолютно некорректным и недопустимым для дипломатического работника, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства.

Ранее посол США в Японии вновь заявил о единстве позиции Вашингтона и Токио относительно территориальной принадлежности южных Курильских островов.

«Заявление американского посла в Японии абсолютно некорректно и недопустимо для дипломатического работника. Любые попытки посягать на территориальную целостность нашей страны, пусть даже в таком формате, недопустимы. Над Курильскими островами установлен суверенитет Российской Федерации. За эту землю сражались и проливали кровь наши предки, она была и останется в составе нашего государства», — процитировали слова губернатора в местном правительстве.

Лимаренко напомнил, что сегодня власти страны добиваются того, чтобы перенести из Японии на территорию Сахалинской области, а возможно и одного из Курильских островов, захоронение легендарного советского разведчика Рихарда Зорге, который внес неоценимый вклад в разгром фашизма в годы Великой Отечественной войны.

По словам главы островного региона, принцип неотчуждаемости территорий закреплен и в Конституции Российской Федерации.

«Никто в здравом уме не отдаст Курилы ни Японии, никакой-либо другой стране. Сама подобная идея звучит дико», – добавил Лимаренко.

Он отметил, что сахалинские власти совместно с федеральным центром развивают Курильские острова: повышается транспортная доступность, запускаются новые морские суда, восстанавливаются взлетно-посадочные полосы, создаются социальные объекты, жилье, также на Курилах вводится особый налоговый режим, который позволит создать новые инвестиционные проекты.

Как подчеркнул Лимаренко, все это делается для того, чтобы курильчане комфортно жили на островах, чтобы туда стремились люди из других регионов России, а возможно и мира. Эта работа приносит свои результаты: растет численность жителей Курильских островов, активно развивается экономика, открываются новые предприятия, приезжают востребованные специалисты, отметил он.

«Так что, сколько бы взглядов ни бросали из-за рубежа на Курилы – они неотъемлемая часть России, часть ее истории, настоящего и будущего», — заключил Лимаренко.

День «северных территорий» отмечается в Японии 7 февраля в годовщину подписания с Россией Симодского трактата 1855 года, по которому Японии отошли Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи — острова, возвращения которых она требует от России в послевоенный период. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.