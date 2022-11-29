Глава Счетной Палаты РФ Алексей Кудрин покидает свой пост. Он сообщил, что хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА