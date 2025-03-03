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Глава Тымовского муниципального округа подал в отставку

Мингиян Алексеевич Мучкаев направил соответствующее заявление в Собрание округа. Депутаты рассмотрят обращение на внеочередной сессии.

– Это далось мне нелегко, но данный шаг продиктован личными обстоятельствами, которые требуют моего полного внимания и времени, – поделился Мучкаев в своём Телеграм-канале. – Хочу от всей души поблагодарить вас за доверие, поддержку и совместную работу.

До момента избрания нового главы округа обязанности руководителя будет исполнять первый вице-мэр Юлия Владимировна Долгая.

Мингиян Мучкаев возглавил Тымовский муниципальный округ в 2023 году. Перед этим на протяжении четырёх лет он занимал пост управляющего делами администрации муниципального образования. До начала карьеры в муниципальной службе более 15 лет работал в следственных органах России, проходя службу в различных регионах страны.

Наталья ДЕСЯТОВА.

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