Глава Южно-Сахалинска занял 21 строчку национального рейтинга мэров по итогам 2021 года

Мэр областного центра Сергей Надсадин занял 21 строчку в итоговом национальном рейтинге мэров, подготовленном Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ.

В исследовании принимало участие 88 городов России, сообщает пресс-служба администрации города Южно-Сахалинска.Отметим, что результаты «Национального рейтинга» получены на основании заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.

При этом был задействован максимально широкий круг экспертов различной профессиональной и социальной принадлежности. Как отмечают организаторы исследования, это позволило сделать результаты исследования «наиболее демократичными, наиболее приближенными к мнению «простых людей».