Главе 65-го региона — 65! «СовСах» поздравляет губернатора Валерия Лимаренко с юбилеем

За шесть лет работы в регионе у главы области сформировался образ Сахалина и Курил как архипелага открытий и новых возможностей. Валерий Игоревич внедрил систему корпоративного управления территорией по аналогии с той, что действует в системе Росатома. Сделан упор на проектное и кластерное управление экономикой, бережливые технологии, управление данными, создание научной базы, внедрение новых технологий. Всё это стимулирует развитие островов, они обретают экономическую самодостаточность.

Важно, что в центре внимания главы области – забота о людях. Его девиз: «Человек в центре, а все сервисы вокруг. Наша миссия – решать проблемы островитян».

Разительные перемены произошли за эти годы и в островной культуре. Да и сам губернатор проявил себя как творческая личность, как исполнитель песен, в том числе и сахалинских авторов. Не случайно Валерий Игоревич стал участником редакционного проекта «Воспетые острова».

Желаем юбиляру успешного воплощения планов, энергии дел, доброго здоровья!

Коллектив редакции газеты «Советский Сахалин».