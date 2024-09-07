Главгосэкспертиза дала добро на капремонт участка автодороги Южно-Сахалинск – Корсаков

В Южно-Сахалинске на участке проспекта Мира от магазина «Бубль Гум» до базы «Восток» автодорога расширится до четырех полос. По результатам конкурсных процедур будет определен подрядчик ремонтных работ. Положительное заключение Главгосэкспертизы на проектно-сметную документацию объекта уже получено.

Капитальный ремонт автомобильной дороги Южно-Сахалинск – Корсаков был инициирован губернатором Валерием Лимаренко по многочисленным просьбам жителей области и для снижения аварийности на трассе с высокой интенсивностью движения. Также работы по расширению автодороги запланированы на федеральном участке трассы от базы «Восток» до Корсакова. Росавтодор планирует приступить к ним в 2025 году и завершить в течение трех лет, сообщил региональный министр транспорта и дорожного хозяйства Максим Жоголев.