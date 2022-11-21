Главное направление. Серебряные волонтеры Южно-Сахалинска подключаются к вопросам помощи семьям мобилизованных

Эта тема стала лейтмотивом заседания муниципального совета добровольчества под председательством вице-мэра Елены Федоровой. Участие в мероприятии приняли представители местных органов власти, общественники и серебряные волонтеры города.

Приветствуя участников совета, Елена Федорова отметила значительный вклад серебряных волонтеров в социальную жизнь города. Активисты включены в реализацию ряда социальных инициатив.

Первой темой повестки заседания стала подготовка к очередному съезду серебряных волонтеров Сахалинской области, который состоится в декабре этого года. Координатор движения в Южно-Сахалинске Ксения Огаркова ознакомила участников с программой съезда, в которой отражены предложения по развитию добровольчества среди старшего поколения. Есть шесть направлений деятельности – это здравоохранение, социальная защита и спорт, а также экология, ЖКХ и культура.

– Наши делегаты смогут плодотворно и активно провести время на съезде. С ними поработают специалисты федерального уровня, которые обучают серебряному добровольчеству. На сегодняшний день это выделено в отдельное направление для участников с богатым жизненным опытом. Наши участники поделятся опытом в этике волонтерства, узнают о новшествах, которые существуют в России, – рассказала Ксения Огаркова.

Сопредседатель совета, серебряный волонтер Надежда Тарасова рассказала об определении задач в рамках взаимодействия добровольцев и администрации города в вопросах помощи семьям мобилизованных граждан.

– Это одно из главных направлений, в котором сейчас работаем. Нам переданы данные о тех семьях, с которыми еще не налажена связь. Начали обходы по домам, хотелось бы отметить тех, кто много работает, посменно – родители мобилизованных, жены, мы с ними беседуем, стараемся установить контакт. Для чего? Сегодня, к примеру, кто-то говорит, что проблем нет, а завтра помощь может понадобиться. И важно, чтобы люди знали, кому позвонить и кто может помочь, – поделилась Надежда Николаевна.

Участники проекта «Серебряные волонтеры» оказывают неоценимую помощь тем, кто в ней нуждается. Охват направлений, которыми занимаются волонтеры, расширяется.

– Сегодня подвели промежуточные итоги работы совета, обсудили ключевые моменты и выбрали делегатов на съезд. Подход достаточно серьезный – потому что есть, что показать и чем поделиться и, самое главное, есть желание продолжать и как можно больше привлекать неравнодушных людей в ряды волонтеров. Отрадно, что сами серебряные добровольцы взяли одно важное направление – сопровождение семей мобилизованных горожан. Это неоценимая помощь, ведь те семьи, которые не откликались по ряду причин, стали идти на контакт к серебряным волонтерам, у которых есть большой жизненный опыт. И далее, при необходимости, мы можем присоединиться к оказанию помощи и каждую ситуацию отработать детально, – прокомментировала вице-мэр Елена Федорова.

В завершение обсудили включение новых членов в совет по направлению «Культура», а также рассмотрели возможность организации бесплатных экскурсий по городу для самых активных представителей движения.

По итогам заседания будет сформирован протокол, в который войдут озвученные инициативы и предложения к реализуемым проектам.

Ирина НОВИКОВА.