Главному редактору «Советского Сахалина» Татьяне Вышковской присвоено звание «Почётный гражданин города Южно-Сахалинска»

В год 100-летнего юбилея газеты её главному редактору, лауреату Премии правительства России Татьяне Вышковской присвоено звание «Почётный гражданин города Южно-Сахалинска».

На торжестве, посвящённом Дню города, мэр Сергей Надсадин вручил руководителю издания знак и документ, удостоверяющий почётный статус. Журналист пожелала процветания областной столице и благополучия землякам. Отметила, что на страницах старейшей в области газеты отражены все этапы становления города. Издание и сегодня пишет летопись Южно-Сахалинска, рассказывая о добрых переменах, фактах, событиях, людях.