Главные итоги уходящего года

Уходит в историю 2024-й. Чем он запомнился больше всего? Журналисты «Советского Сахалина» по многолетней традиции составили перечень наиболее заметных событий года. Давайте сверим впечатления.

Кластер года

Сахалинская область – первый российский регион, который построил водородный полигон. В работу над сахалинским водородом включены не только областные структуры, но и федеральные. В июле запущена генерация водорода. На первом этапе мощность производства составила 5 кубометров в час. На втором войдёт в строй основная артерия – в шесть раз мощнее.

Индустриальные парки года

Лучший на Дальнем Востоке агропромышленный парк с оптово-распределительным центром запущен в октябре в Южно-Сахалинске. Местные предприятия начнут здесь выпускать около 80 наименований продукции – от колбасных изделий и вяленой рыбы до БАДов и минеральной воды. На 30 % сократятся издержки, связанные с логистикой и потерями при хранении.

Рядом открыт нефтегазовый индустриальный парк. Здесь размещаются сервисные компании, обслуживающие углеводородные проекты на острове.

Поддержка года

Владимир Путин во время рабочей встречи с губернатором Валерием Лимаренко поддержал идею возведения моста на Сахалин. Глава государства заметил, что надо оценить возможности развития территорий на материке, прилегающих к будущему мосту, и подходов к нему.

Династия года

Для четырёх поколений рода Ромахиных Сахалин – малая и милая Родина, а Анивский район – лучшее место на свете. Родоначальники династии Павел Николаевич и Полина Семёновна 2 декабря 1947 года вместе с тремя детьми прибыли из Подольска на Сахалин, в село Высокое Анивского района. Здесь у них родилось ещё пятеро детей. В следующем поколении появилось в общей сложности 11 мальчиков и девочек, внуков и внучек основателя династии. У них в общей сложности 13 детей, это правнуки и правнучки Павла Ромахина. Есть и продолжение – праправнуку Артёмке 7 лет.

Выборы года

В сентябре на выборах губернатора области победил действующий глава региона Валерий Лимаренко.

Губернатор года

Валерий Лимаренко стал победителем ежегодной политической премии Российской ассоциации по связям с общественностью «Гамбургский счёт» в номинации «Губернатор года». Её присуждают политикам, партиям, политическим группам в России и за рубежом, которые продемонстрировали за время политических кампаний результативность, технологичность и креативность.

Редактор года

Главный редактор газеты «Советский Сахалин» Татьяна Вышковская стала победителем престижного ХХХ Всероссийского конкурса журналистов «Золотой гонг-2024» в номинации «Редактор года».

Беспилотник года

Сахалин завоевал статус центра развития беспилотной авиации на Дальнем Востоке. Южно-сахалинская компания ТЕЗОНА наладила выпуск умных изделий для игр и обучения, затем в сотрудничестве с научно-производственным центром «Крылья Сахалина» начала заниматься производством беспилотников.

Сыр года

Молокозавод «Грин Агро-Сахалин» – самое восточное производство полутвёрдого сыра в России. Здесь выпускается 9 наименований полутвёрдых сыров. Продукт соответствует высоким стандартам, производится без добавления в молоко консервантов, стабилизаторов, заменителей жиров и белков.

Память года

На Шумшу планируется создать музей под открытым небом в память о последнем сражении Второй мировой вой­ны. Новый исторический музей-заповедник у подножия горы Высокой займёт несколько гектаров – поле боя на высотах 165 и 171.

18 августа 1945 года старшина Николай Вилков и матрос Пётр Ильичёв в составе морского десанта освобождали остров от японских захватчиков и повторили подвиг Александра Матросова, закрыв своими телами амбразуры вражеского дота. Звание Героев Советского Союза им присвоено посмертно.

Рейс года

Теплоход «Lady D» впервые доставил груз из Архангельска в Корсаков Северным морским путём. На это потребовалось 33 дня – на 25 дней меньше, чем при прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении через БАМ и Транссиб.

Герой года

Боец 68-го сахалинского армейского корпуса пулемётчик отряда «Шторм» Родимир Максимов стал Героем России. Его подразделение несколько дней сдерживало натиск врага в ходе боёв за Новомихайловку на Донбассе.

Морская гавань года

В Корсаковском морском порту начались масштабные преобразования. Этот порт – конечный маршрут Северного морского пути.

Курорт года

Спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» назван победителем национальной премии Russian Traveler Awards 2024 в номинации «Горнолыжный курорт». Эксперты приняли во внимание рост туристического потока, развивающуюся инфраструктуру, уникальные природные условия, всесезонность, наличие разнообразных трасс для катания.

Полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что Сахалин по местоположению и по количеству возможных к освоению склонов вполне может конкурировать с Красной Поляной в Сочи. И обещал помочь инвесторам, готовым работать в России.

Газета года

Накануне Дня российской печати главный редактор газеты «Советский Сахалин» Татьяна Вышковская, специальный корреспондент Людмила Степанец и заместитель редактора по экономическим вопросам Анна Алёшина отмечены премией Правительства России – за вклад в развитие региональной журналистики, продвижение просветительских проектов, направленных на сохранение памяти и патриотическое воспитание молодёжи, за реализацию проекта «Воспетые острова».

В июле главный редактор газеты «Советский Сахалин» Татьяна Вышковская награждена почётным знаком Союза журналистов России «Честь. Достоинство. Профессионализм».

В июле же «Советский Сахалин» признан лауреатом конкурса «10 лучших газет России» в номинации «Лучший веб-сайт». Дипломом этого престижного профессионального конкурса редакция награждается четвёртый год подряд: за цикл публикаций «В зеркале десятилетий», проект «Воспетые острова».

В сентябре мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин подписал постановление о занесении ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин» на городскую Доску почёта.

Открытие года

В подшивках «Советского Сахалина» найдена информация о первой и единственной в мире женщине – капитане китобойного судна Валентине Орликовой. После Великой Отечественной войны она пять лет трудилась на судне «Шторм» на Курилах.

Имя Героя Социалистического Труда, кавалера ордена Трудового Красного Знамени Орликовой увековечено в названиях большого морозильного траулера и улицы в Мурманске. О ней снят фильм в Голливуде. Сахалинские парламентарии считают, что накануне 120-летия со дня рождения легендарного капитана и в островной области в её честь должен быть назван географический объект.

«Проводник в мир знаний и идей» года

Победу в такой номинации одержала педагог ногликской гимназии Кристина Ткаченко на всероссийском конкурсе «Учитель года-2024» в Самаре.

Кристина Ткаченко увлекает своих учеников точными науками, обучает по моделям образовательных центров «Сириус» и «Точка роста», во внеурочное время занимается с ребятами робототехникой.

Полковник года

Командир сахалинского спецотряда быстрого реагирования «Редут» Росгвардии полковник полиции Максим Малышев – универсальный солдат, который может и высотное здание покорить, и под водой сражаться, и взрывное устройство обезвредить, при этом прекрасно стреляет в любое время суток, владеет навыками выживания в дикой природе.

Спецвыпуски года

Газета «Советский Сахалин» подготовила пять специальных восьмиполосных номеров об островном крае для международной выставки-форума «Россия» в Москве. Выставка проходила на ВДНХ с ноября 2023-го до июля 2024-го.

Также были подготовлены специальные выпуски для Восточного экономического форума во Владивостоке и к 142-й годовщине Южно-Сахалинска.

Ветеран года

Ветеран Великой Отечественной войны почётный житель Сахалинской области и города Охи Семён Соболев один из немногих своих сверстников дожил до 100 лет. Воевал на Западном и 2-м Украинском фронтах. Освобождал Молдавию, Румынию, Венгрию и Чехословакию. Кавалер боевых орденов и медалей. В мирное время стал топографом и исколесил с экспедициями Север. Он ещё известен как художник и автор многих персональных выставок.

Фермер года

Углегорец Сергей Журавлёв выращивает на своих 127 га не только овощи, но и овёс и ячмень. Урожайность овса составила 40 ц/га, а ячменя – 27 ц/га. При том что средняя урожайность зерновых культур по России составляет 35,4 ц/га. Ещё его хозяйство ежегодно производит около 100 тонн мяса. Он содержит около 600 овец и 600 коров.

Конкурс года

В СахГУ на некоторые направления обучения был небывалый конкурс – по 10 заявлений на одно место. Популярностью пользовались отделения иностранных языков, истории и обществознания, информатики, нефтегазового дела, строительства.

В вуз поступило 2000 абитуриентов по более чем 50 направлениям.

Комфортная среда года

В 2024 году у жителей островного региона появилось 21 современное благоустроенное пространство, где можно с комфортом провести свой досуг. Новые скверы, парки, набережные – победители всенародного голосования по нацпроекту «Жильё и городская среда». За развитие комфортной городской среды Сахалинская область получила первую в истории национальную премию.

Читатель года

Южносахалинец Юрий Глазунов, бывший первый заместитель начальника управления сельского хозяйства Сахалинской области, выписывает и читает газету «Советский Сахалин» уже 58 лет – с 1966 года. Часто бывая в редакции, подсказывает новые темы. Его мнение редакция ценит и учитывает в работе.

Елена Куликова из села Восток Поронайского района предпочитает электронную версию «Советского Сахалина». В свои 70 с небольшим во всю шерстит Telegram-канал «СовСах» и читает каждую новость. Всегда с редакцией на связи.

Урожай года

Сахалин стал рекордсменом по сбору клубники. Собрано 100 т ягоды с 30 га полей. Подобного клубничного проекта нет ни в одном регионе Сибири и Дальнего Востока. Такой рывок стал возможен благодаря двум хозяйствам из областного центра. Эко-ферма «Клубника от Наташи» вырастила более 80 т ягоды, хозяйство «Дары Сахалина» – более 20 т.

Аллея года

В мае в областном центре рядом с перекрёстком проспекта Мира и улицы Пуркаева заложена аллея Журналистов – в знак уважения к труду работников СМИ области. Сотрудники редакций газет, информагентств и телеканалов Южно-Сахалинска вместе с мэром Сергеем Надсадиным высадили белые черёмухи и фиолетово-синие сирени.

«Боевик» года

В сентябре журналисты «Советского Сахалина» привезли на полигон солдатам-срочникам, изучающим азы военного дела, индивидуальные медицинские аптечки для оказания первой помощи в полевых условиях. Аптечки приобретены на премию правительства России. Она присуждена газете «Советский Сахалин» как одному из лучших СМИ страны.

Клиники года

Новый военный госпиталь начал работать в Южно-Сахалинске. Это первый за 50 лет социально значимый объект минобороны на Сахалине.

На базе онкодиспансера открылся Центр ядерной медицины. Высокотехнологичную диагностику прошли уже 140 пациентов.

Саммит года

На дальневосточном медиасаммите в Южно-Сахалинске в июле побывали военкор Семён Пегов и военный обозреватель Юрий Подоляка, пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус). Военкоры рассказали журналистам о работе в зоне СВО, а пранкеры – как им удаётся дозвониться до своих статусных собеседников и разговорить их.

Картина года

Картина сахалинского художника Гиви Манткавы «Пасмурный день» вернулась из Санкт-Петербурга на Сахалин спустя 34 года. На полотне изображён островной пейзаж: конец лета или начало осени, дома и здания какой-то заставы. Прислал картину редакции «Советского Сахалина» бывший офицер-пограничник.

Эксперимент года

Островные ихтиологи в начале июля провели первый в области эксперимент по перевозке в контейнере с кислородом и льдом молоди сахалинского тайменя из бассейна Тунайчи в реку Могучи в Анивском районе. Ни один краснокнижный представитель не пострадал.

Проблема года

В Южно-Сахалинске после ливней на трассе, ведущей к СТК «Горный воздух», повело склон сопки, на асфальте образовались широкие и глубокие трещины.

В Углегорском районе неоднократно размывало участки автодороги между райцентром и Шахтёрском, а также между сёлами. Движение на проблемных участках героическими усилиями восстановили, но причины случившегося назовут после проектно-изыскательских работ.

Спортобъекты года

В регионе введены в строй несколько значимых спортивных объектов. Среди них крупнейший на Дальнем Востоке центр водных видов спорта «Волна» и центр единоборств «Сахалин-Арена».

Научная сенсация года

В июне сотрудники СахНИРО начали комплексное экологическое обследование Тунайчи. Отмечено, что солёность верхнего слоя воды в озере, где обитает основное количество водной живности, за 20 лет повысилась более чем в два раза. Тунайча выздоравливает, считают учёные.

Тыква года

ООО «Агротехнологии Сахалина» – первое сельскохозяйственное предприятие области, внесённое в единый реестр производителей органической продукции минсельхоза России. Соответствующие сертификаты Роскачества выданы на тыкву двух сортов.

Трагедия года

В августе три приморских путешественника на лодке-катамаране заплутали в Охотском море на 67 дней. На найденном у берегов Камчатки судёнышке живым оказался только один из них.

Вторпункт года

В ноябре в Южно-Сахалинске на ул. Емельянова, 14 заработал первый пункт по сбору вторсырья от населения. За вознаграждение принимаются пластик, ПЭТ-бутылки, макулатура, стрейч-плёнка, стеклянная и алюминиевая тара.

«Щука» года

В Южно-Сахалинске открылся первый в России филиал Театрального института имени Бориса Щукина. 1 сентября 2025 года он примет первых студентов.

Гимнастка года

Анивская спортсменка Кира Яблочникова успешно выступила на нескольких международных и всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике. С каждого турнира она возвращалась с букетом медалей – золотых, серебряных и бронзовых.

Мотогонщица года

Сахалинка Светлана Баранова завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по хард эндуро (гонки на мотоциклах по практически вертикальной поверхности) среди женщин в Турции. В общем зачёте она была 285-й из более чем 450 спортсменов.

Кукла года

Елена Очан из Некрасовки победила в номинации «Костюмная кукла» на всероссийской выставке-конкурсе «Магия куклы» в Благовещенске. Елена создаёт ещё и сумочки, подвески, головные уборы из меха, шкур и рыбьей кожи. Её работы известны далеко за пределами Сахалинской области.

Баянист года

Директор детской школы искусств из п. Смирных Андрей Посохин победил на престижном всероссийском фестивале «Душа баяна» в Москве в номинации «Лучший инструменталист эстрады».

Забеги года

Островной спортсмен Сергей Пыляев на соревнованиях в Китае стал первым среди спортсменов 30 – 34 лет в мировой серии забегов с препятствиями Spartan Race. Сахалинец быстрее всех преодолел сложнейшую дистанцию ULTRA – 50 км с 66 препятствиями и набором высоты 1800 метров.

Рекордсменка года

Холмчанка Полина Павлович установила новый рекорд России на международных соревнованиях по тяжёлой атлетике «Кубок Дальнего Востока» в весовой категории «59 кг». Она взяла в толчке вес в 102 кг.

Песня года

Участник проекта «Советского Сахалина» «Воспетые острова» Василий Буцерка побывал на телешоу Андрея Малахова «Песни от всей души» на канале «Россия-1». Он исполнил песню, посвящённую памяти его мамы, погибшей в нефтегорском землетрясении.

Овации года

Десятилетняя Аня Кукина блистательно выступила на телешоу «Голос.Дети» на Первом канале. В суперфинал школьница не прошла, но получила предложения от рекламных агентств.

Недоумение года

Вблизи мыса Юнона в Корсаковском районе в 1950 году, выполняя служебную задачу по обследованию прибрежной полосы Анивского залива, погиб моряк-водолаз Тихоокеанского флота Алексей Синявин. С воинскими почестями он похоронен здесь же. Но захоронение попало в зону предполагаемой застройки, скорее всего, программы «Дальневосточный гектар».

Пауза года

В Углегорcке был приостановлен снос аварийной многоквартирной четырёхэтажки из-за стрижей, свивших гнездо под крышей. Когда птенцы встали на крыло и улетели, работы продолжились. Ведь не всё в жизни нужно мерять графиками и планами.

Шок года

Старшеклассникам охинской школы № 7 провели лекцию с показом шокирующего натуралистического видеофильма процедуры прерывания беременности. Этот факт попал в повестку федеральных телеканалов и печатных СМИ. Лекцию проводила АНО «Выбери жизнь».

Фотосессия года

В Охинском районе жители устроили фотосессию с акулой, запутавшейся в сетях. Снять сеть в воде было невозможно, поэтому 300-килограммовую хищницу вытащили на берег, а затем столкнули в набегавшую волну.

Находка года

В Южно-Сахалинске за обшивкой здания японской постройки, где располагается культурно-туристический центр, нашлись документы времён Карафуто, судя по всему, жандармерии, следившей за порядком в Тоёхаре, и две газеты «Тревога», издание 2-го Дальневосточного фронта, войска которого освобождали Южный Сахалин.

Спецоперация года

В июне специалисты клуба «Бумеранг», общественной организации «Друзья океана» и мурманские волонтёры в Мурманской области впервые в российской истории провели операцию по освобождению от пут краснокнижного горбатого кита Станислава.

Артефакт года

У курильского острова Матуа военнослужащие Тихоокеанского флота выкопали из грунта уникальный 300-летний четырёхлапый якорь весом более 350 кг, длиной около 3 метров. Находку доставили на судне в Петропавловск-Камчатский.