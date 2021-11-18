Главный двигатель работает без сбоев. Строительство двух паромов для островов близко к финишу

Островной паромный флот пополняется новыми судами. В нынешнем году в порт приписки Корсаков прибыли и приступили к работе на линиях между Сахалином и Курилами грузопассажирские теплоходы «Адмирал Невельской» и «Павел Леонов». На подходе два новых автомо­бильно-железнодорожных паро­ма «Александр Деев» и «Василий Ощепков», которым предстоит работать на переправе Ванино – Холмск.

Как сообщили в региональном министерстве транспорта, оба судна-близнеца сейчас находятся на сдаточной базе Амурского судостроительного завода во Владивостоке.

Они в разной степени готовности. Первый, головной паром «Александр Деев» судостроители планируют сдать в апреле 2022 года. «Василий Ощепков» проходит достройку. В апреле 2022 года на нем должны завершить электромонтажные работы. После формирования и зашивки помещений и кают судостроители смогут приступить к швартовым испытаниям.

Между тем от судостроителей поступают все новые сообщения о ходе строительства. 15 ноября на «Александре Дееве» запустили главный двигатель. Основная задача – проверить работу всех обслуживающих его систем. Запуск прошел успешно, все работает в штатном режиме. Проверены и испытаны топливная, масляная, система пускового воздуха и двухконтурная система охлаждения, а также топливные и масляные насосы, на которых отрегулированы датчики давления. Собрана и испытана система газовыпуска, запущена система охлаждения забортной водой. Проверена и подключена энергосистема судна. Специалисты контрагентской компании Wartsila приступили к пусконаладочным работам.

«Василия Ощепкова» доставили во Владивосток на достройку в конце сентября в сопровождении буксирного каравана из судов Хабаровского речного торгового порта.

Причем теплоход добирался до столицы Приморья из Амурского лимана с приключениями. Попал в шторм с 4-метровыми волнами и был вынужден четверо суток дожидаться хорошей погоды в заливе Владимир Японского моря. Закончилось это памятное плавание протяженностью более 1100 миль благополучно, заказчик принял объект без замечаний…

В региональном минтрансе сообщили, что сейчас решается вопрос организации эксплуатации строящихся судов. Перевозки на линии Ванино – Холмск относятся к межсубъектовым. Их контролируют и регулируют исключительно федеральные органы исполнительной власти, а именно министерство транспорта РФ.

Николай ПИТЕРСКИЙ.

Справка

Эти суда относятся к усиленному ледовому классу Arc5: они могут преодолевать лед толщиной до полутора метров и работать при температуре до минус 40 градусов.

Длина каждого из паромов 131 метр, ширина – 22 метра, дедвейт (полная грузоподъемность судна, масса всех грузов, которые оно может принять на борт) – более 4 тыс. тонн. Три грузовые палубы каждого парома способны вместить 30 железнодорожных вагонов, 48 грузовых автопоездов и 28 легковых автомобилей. Пассажировместимость – 150 человек.

Заказчик строительства судов – государственная транспортная лизинговая компания. На строительство паромов выделено более 5,5 млрд рублей.