Главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко вручил главе Чечни Рамзану Кадырову сертификаты, подтверждающие его включение в книгу как человека, попавшего под наибольшее в мире количество санкционных ограничений.

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