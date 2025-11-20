У островитян есть повод порадоваться отличной новости: главный специалист областной детской библиотеки Ирина Калиновская признана «Библиотекарем года-2025» страны! Торжественный ритуал награждения состоялся в Российской национальной библиотеке Москвы.

Интересный факт: на общероссийском конкурсе соперниками южносахалинки были более 400 коллег. Тем не менее именно Ирине удалось одержать блестящую победу. Такой результат – итог её высокого профессионализма и преданности библиотечному делу.

Она много лет творчески работает с детской аудиторией, устраивает книжные праздники, проводит конкурсы. А сейчас успешно реализует актуальный грантовый проект «Растём в России». Он помогает детям трудовых мигрантов в освоении русского языка, знакомит с географией, историей и культурой нашей страны. Сверхзадача этого проекта в том, чтобы дети мигрантов прониклись уважением к своей новой родине и её жителям.

Общероссийский конкурс «Библиотекарь года» проводится с 2013 года. Он учреждён Российской библиотечной ассоциацией и министерством культуры РФ.

Т. Долгова.