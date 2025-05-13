Главный тренер «Сахалина» подвел итоги чемпионата России по волейболу среди женских команд

Чемпионат России по волейболу в высшей лиге «А» среди женских команд 2024/2025 стал достоянием истории. В заключительных поединках на домашней площадке «Сахалин» одержал три виктории и в одном матче испытал горечь поражения. Проведя 52 матча и одержав 32 победы, проиграв 20 поединков, набрав 95 очков, островная дружина заняла шестое место. Могла ли команда быть выше в итоговом протоколе? Будет ли «Сахалин» выступать в чемпионате 2025/2026? На эти и другие вопросы нашему корреспонденту ответил главный тренер островной дружины Олег ЛЯПУГИН.

– Второй сезон выступления «Сахалина» в высшей лиге «А» завершился. Как вы расцениваете итоговое шестое место? Год назад команда завершила сезон на ступеньку выше.

– Если рассматривать сезон в целом, для нас он получился крайне сложным. Уровень команд в высшей лиге «А» на порядок выше, чем в лиге «Б». На старте чемпионата руководство шести команд-соперниц поставило перед своими волейболистками задачу занять первое место, которое давало право на получение путёвки в Суперлигу. Для выполнения этой цели команды были усилены игроками, в том числе из Суперлиги. В минувшем сезоне, считаю, команда выступила неплохо. Одна из основных причин, которая сказывается на нестабильной игре островитянок, – обновление состава в межсезонье наполовину. Как следствие, нам приходится строить новую команду. Процесс не простой и требует времени.

– Значит, шестое место в чемпионате соответствует уровню сахалинской дружины?

– Волейбол – командный вид спорта. И зачастую здесь огромную роль играют удача и её величество спортивная фортуна. Бесспорно, мы могли подняться на ступеньку выше и повторить результат чемпионата 2023/2024. В чём основная причина неудач в отдельных поединках, в которых просто обязаны были выигрывать? Первую часть сезона, смело можно сказать, «Сахалин» провалил. Команда не была сыграна и порой выглядела на площадке далеко не единым коллективом. А это в волейболе, как правило, не приносит побед. На втором этапе появилась сыгранность, что дало положительные результаты. Вместе с тем приходится признать, в отдельных встречах мы уступали из-за того, что командная игра уходила на второй план и на площадке каждый играл в свой волейбол.

– Многих болельщиков интересует вопрос: будет ли выступать «Сахалин» в сезоне 2025/2026?

– Могу заявить однозначно: островная команда примет участие в чемпионате России в высшей лиге «А» 2025/2026. Кроме того, перед стартом чемпионата «Сахалин» примет участие в розыгрыше Кубка Дальнего Востока. Турнир пройдёт с 1 по 9 сентября в Хабаровске.

– Когда планируете начать подготовку к чемпионату?

– На середину июля запланирован первый спортивный сбор, который будет проходить в Южно-Сахалинске.

– Будут ли в команду приглашены новые игроки? Кто покинет «Сахалин»?

– Увы, половина состава покинет «Сахалин» по различным причинам. Отдельные игроки приглашены в команды Суперлиги, кто-то в другие коллективы высшей лиги «А». Из этого ответа вытекает, что и в нашу команду вольются новые игроки. Большие надежды возлагаем на воспитанницу сахалинского волейбола семнадцатилетнюю Дарью Туркину. Не удивлюсь, если в будущем она получит приглашение в одну из команд Суперлиги. Сейчас конкретно сказать, кто покинет команду, кто будет приглашён в «Сахалин», пока не могу.

– Будет ли поставлена конкретная цель перед командой на сезон 2025/2026?

– На сегодняшний день руководство команды такую цель пока не озвучило. Думаю, это произойдёт на первом предсезонном сборе, на общем собрании. Бесспорно, всем болельщикам и нашей команде очень хочется быть в тройке призёров.

– На ваш взгляд, чего не хватает игрокам, чтобы чаще радовать себя и болельщиков викториями?

– Как я уже говорил, основная проблема в коллективе. По ходу матча порой команда разваливается и каждый начинает играть в свой волейбол, а не командный. Вместе с тем девушки в отдельных играх показывали по-настоящему дерзкий, спортивный характер. Уступая по ходу встречи 0:2 по партиям, островитянки продолжали биться до конца и выгрызали победу, казалось, в проигранной встрече.

– В прошедшем сезоне игроки команды не раз проводили мастер-классы для юных волейболистов в школах города, интернатах и даже в дошкольных учреждениях. Планируете ли продолжать данные встречи, чтобы «заразить» как можно больше мальчишек и девчонок волейболом?

– Бесспорно, эту практику мы не прекратим. Можно миллион раз говорить мальчишкам и девчонкам, что волейбол прекрасная и красивая, полная спортивного драматизма игра. Когда же школьники приходят на мастер-классы, которые проводят действующие игроки высшей лиги, положительный результат гораздо выше.

– Хорошие условия для проведения спортивных сборов и тренировок созданы для команды на острове?

– По большому счёту, нам жаловаться грех. Вместе с тем имеется одна проблема, которую не удаётся решить вот уже не один год. Когда проводим тренировки в волейбольном центре, то в распоряжении команды предоставляют не весь зал, а всего одну треть. Проводить полноценные занятия в таких условиях просто невозможно. Пыталось наше руководство решить проблему, но на сегодняшний день сделать этого так и не смогло.

Беседовал Игорь КАРПУК.