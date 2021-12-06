Глаза боятся, а руки делают… Знакомьтесь: Екатерина Трегубляк – лучший молодой фермер Корсаковского района

Три года назад Екатерина приехала на Сахалин из Амурской области вслед за семьей сестры, получившей «дальневосточный гектар» в десяти километрах от Корсакова. По примеру родственницы и по соседству с нею Екатерина оформила свой земельный участок, чтобы заниматься птицеводством.

– Я прекрасно понимала, что дело рискованное, но верила, что у меня все получится, – признается предприниматель с зоотехническим и ветеринарным образованием и опытом работы в крупных агрохолдингах страны.

Первый год на островной земле действительно оказался очень трудным. Надо было распланировать и привести в порядок участок, заросший кустарником, травой и лесом, подвести коммуникации. Работать приходилось от зари до зари.

В 2019-м Екатерина получила грант для начинающих фермеров в 1,5 млн рублей. Такая мера поддержки от регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия очень помогла на старте нового дела. Летом того же года предпринимателю удалось построить инкубатор с зоной для адаптации и акклиматизации молодняка и курятник для подросшей птицы. А еще – привезти на Сахалин из племенного хозяйства в Башкирии суточных цыплят и яйцо.

На своей ферме Екатерина Трегубляк решила выращивать только породистую птицу. Ведь при разведении племенного поголовья эффективность производства гораздо выше. Так у нее появились цесарки, пекинские и мускусные утки. Во всем мире они признаны одними из лучших мясных пород – быстро растут, достигая больших размеров.

Гуси у предпринимательницы линдовской породы, самой популярной у отечественных птицеводов. Эти крупные белоснежные птицы растут на ферме в компании уральских белых и серых гусей, а также кур породы доминант, выведенной чешскими селекционерами, и леггорн – итальянскими.

На дальневосточном гектаре Трегубляк создает родительское поголовье, и оно дает приплод. Поэтому в прошлом году Екатерина уже на свои деньги построила зимний птичник на 80 кв. метров с просторной зоной выгула и убойный цех.

Взяла еще участок земли для выращивания кормов. Она готовит их по своей рецептуре из зерна и натуральных добавок с микроэлементами. В этом году для этих целей вырастила тыкву, кабачки, морковь, свеклу и даже зеленую массу ячменя для прикорма птицы. В следующем году планирует увеличить объем посевов.

Разнообразный и сбалансированный рацион укрепляет здоровье птицы и улучшает вкусовые качества мяса. Оно как у домашнего деревенского продукта.

Екатерина соблюдает все зоотехнические нормы и требования законодательства, что позволяет ей выходить со своей продукцией на лучшие торговые площадки.

Предприниматель реализует мясо и яйцо в магазинах Корсакова и на фермерских рынках. Растет покупательский спрос соседних хозяйств и на ее живую породистую птицу. Фермер готова расширять это направление бизнеса. В ее планах значится также цех по переработке и производству готовой продукции.

– Я очень благодарна корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, министерству экономического развития и муниципалитету, – говорит Екатерина. – Меня поддержали и продолжают поддерживать грантами.

Она смело берется за реализацию любых идей, и у нее все получается. В региональном министерстве экономического развития Трегубляк приводят в пример тем, кто только думает заняться предпринимательством. Ценят фермера-птицевода и в региональном центре компетенции сельхозкооперации. Своим опытом работы Екатерина доказывает: когда у человека есть цель и желание добиваться результата, он преодолеет все трудности.

Сейчас она подумывает об открытии собственных фирменных магазинов и подыскивает варианты торговых точек. Таким образом, бизнес-проект сахалинской амурчанки обретет некую логическую завершенность. В День предпринимателя Екатерина получила почетную грамоту как лучший молодой фермер Корсаковского района. Это и признание результативности ее труда, и моральный стимул, чтобы не останавливаться на достигнутом.

– В любимом деле мне всегда хочется добиться большего, – признается Екатерина. – Но одна бы я не справилась – родственники помогают и рабочие. Получается хороший коллективный результат.

Многие сахалинские фермеры и работники сельского хозяйства знают меня как специалиста по крупному рогатому скоту. Десять лет я работала по этому профилю, обслуживая островные фермы. Коллеги удивляются, спрашивают: почему же я решила разводить птицу? Она мне больше по душе. Я и дипломную работу писала по выращиванию кур на фабрике «Амурский бройлер».

С птицами (а их разновидностей так много!) можно экспериментировать. Конечно, когда они подрастают, расставаться с ними жалко. Но я смотрю на вещи философски.

В моем хозяйстве цесарки, гуси, утки, куры растут в благоприятных условиях, питаются хорошими кормами. В благодарность они дают людям яйцо и мясо. Мы это употребляем, живем, растим здоровых детей. В этом я вижу огромный сакральный смысл. А еще мы осознаем, что трудимся на благо региона и России. Чем больше нас, фермеров, будет, тем надежнее станет продовольственная безопасность России.

Людмила СТЕПАНЕЦ.

P. S. На ул. Гвардейской в Корсакове муниципа­литет выделил торговую площадку, где по пятницам и субботам хозяйство реализует свою продукцию.