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Глаза зеленые весны… А морозы в марте – как декорация

Как бы мы ее не подгоняли, а она все равно придет вовремя. И уже завтра.

Я про весну. По календарю придет вовремя. А по погоде ей еще не скоро. Наоборот, последнее время приморозило. Да и март на Сахалине месяц скорее зимний.

Зима март любит. Задаст еще перцу на наши головы.

А на юге уже почки на сирени набухли. Завидовать будем?

Не стоит.  Пожил я на юге. Много лет. И твёрдо решил вернуться сюда. Где и зимой кипит жизнь, а не южное ничегонеделанье и откровенное ожидание трёх месяцев курортного сезона. Где ждут не весну, а лета. А это ненормально. Правильнее ездить на юг отдыхать, и пусть «везунчики» южане нас в эти дни обслуживают.

На Сахалине живут полноценной жизнью не три месяца в году, а двенадцать. И ожидание весны, её примет – это уже праздник жизни. И мартовские морозы, это естественное условие спектакля, декорацией которой они и являются.

С весной вас, земляки!

Сергей КАЩЕЕВ.

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