Глаза зеленые весны… А морозы в марте – как декорация

Как бы мы ее не подгоняли, а она все равно придет вовремя. И уже завтра.
Я про весну. По календарю придет вовремя. А по погоде ей еще не скоро. Наоборот, последнее время приморозило. Да и март на Сахалине месяц скорее зимний.
Зима март любит. Задаст еще перцу на наши головы.
А на юге уже почки на сирени набухли. Завидовать будем?
Не стоит. Пожил я на юге. Много лет. И твёрдо решил вернуться сюда. Где и зимой кипит жизнь, а не южное ничегонеделанье и откровенное ожидание трёх месяцев курортного сезона. Где ждут не весну, а лета. А это ненормально. Правильнее ездить на юг отдыхать, и пусть «везунчики» южане нас в эти дни обслуживают.
На Сахалине живут полноценной жизнью не три месяца в году, а двенадцать. И ожидание весны, её примет – это уже праздник жизни. И мартовские морозы, это естественное условие спектакля, декорацией которой они и являются.
С весной вас, земляки!
Сергей КАЩЕЕВ.