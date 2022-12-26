Глубокий циклон покидает острова, оставив повсеместное похолодание

Напомним, атмосферная воронка подошла к Сахалину и Курилам со стороны Японского моря. Как и прогнозировали метеорологи, она нанесла особенно сильный удар по южным Курилам и восточному побережью юга Сахалина.

В региональном управлении гидрометеослужбы днем в понедельник 26 декабря сообщили, что больше всего снега выпало в областном центре и особенно в планировочных районах, расположенных в его северной части: в центре Южно-Сахалинска -38 миллиметров (54 процента), а в Новоалександровске – 69 миллиметров (97 процентов от месячной нормы). В Новиково Корсаковского района выпало 60 процентов, в Стародубском Долинского района – 32 процента от нормы декабря.

Еще одной отличительной чертой нынешнего натиска стихии было существенное потепление. Циклон, притормозивший в районе Южных Курил, принялся нагнетать огромные массы теплого воздуха с Охотского моря. Эта атмосферная «тепловая пушка» в отдельные периоды нагревала воздух до температурных рекордов. В Стародубском, например, рекорд составил плюс 1, а в Макарове и вовсе плюс 2.9 градусов! В Южно-Сахалинске температура держалась около 0 градусов. Это при том, что до прихода циклона на всем острове уже установилась стабильно холодная температура. В Южно-Сахалинске бывало и минус 20 градусов.

Что дальше? В начале рабочей недели циклон удалился в Тихий океан, но некоторое время будет сохранять ослабевающее влияние на острова. Время от времени возможны умеренные осадки в виде снега, повсеместно похолодает. Космический мониторинг не показывает каких-либо других циклонов поблизости.

Новогодняя ночь обещает быть в меру морозной. В Южно-Сахалинске температура будет в пределах 11-13 градусов. Возможен небольшой снежок. В центральной части острова ожидается морозец покрепче, в пределах 20-25 градусов.

Семен РЕЧКИН.