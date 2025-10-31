Годовая инфляция в Сахалинской области снизилась благодаря росту производства яиц

По итогам сентября 2025 года годовая инфляция в Сахалинской области продолжила замедляться и составила 8,4 %. По сравнению с августом цены, по данным Росстата, выросли на 0,4 %.

«В сентябре по сравнению с августом в Сахалинской области продолжили расти цены в кафе и ресторанах. Высокий спрос позволял предпринимателям перекладывать в конечные цены рост издержек на оплату труда и закупку продуктов», — пояснил управляющий отделением Банка России по Сахалинской области Александр Шкарубо.

В то же время уже шестой месяц подряд в области снижаются цены на яйца. По данным министерства сельского хозяйства и торговли региона, производство яиц в Сахалинской области вышло на полную мощность, и удалось компенсировать последствия сокращения выпуска после вспышки заболевания кур в прошлом году. При этом в целом по стране яйца в сентябре подорожали.

Годовая инфляция в целом по России снизилась до 8,0 %, но пока еще остается высокой относительно цели. Банк России будет длительное время поддерживать процентные ставки в экономике высокими. Это необходимо, чтобы в 2026 году инфляция снизилась до 4 – 5 % и стабилизировалась на уровне 4 % в дальнейшем, сообщила пресс-служба отделения Южно-Сахалинск Дальневосточного ГУ Банка России.