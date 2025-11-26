Годовая инфляция в Сахалинской области в октябре замедлялась третий месяц подряд

По итогам октября 2025 года годовая инфляция в Сахалинской области продолжила замедляться и, по данным Росстата, составила 8%. По сравнению с сентябрем цены выросли на 0,3%. Об этом сообщает пресс-служба отделения Южно-Сахалинск Дальневосточного Главного управления Банка России.

«В октябре по сравнению с сентябрем в Сахалинской области выросли цены на рыбную продукцию. Ее предложение на региональном рынке снизилось из-за слабых показателей вылова лососевых в 2025 году. Это привело к росту цен на рыбу и красную икру», — пояснил управляющий отделением Банка России по Сахалинской области Александр Шкарубо.

Потребительское кредитование постепенно охлаждается, и, как следствие, снижается спрос, а значит и цены на ряд непродовольственных товаров. В Сахалинской области за последние 12 месяцев смартфоны подешевели на 13,8%, компьютеры — на 3,9%, бытовая техника — на 3%.

В октябре в регионе существенно сильнее, чем в целом по стране, подешевели услуги зарубежного туризма. В целом цены на них отличаются высокой волатильностью. По данным региональных турагентств, в октябре для поддержания продаж туров в области вводились существенные скидки.

Годовая инфляция в России снизилась до 7,7%. Но цены все еще быстро растут. Чтобы цены росли медленнее, Банк России продолжит длительное время поддерживать высокие процентные ставки в экономике, воздействуя на кредитование и сбережения. Под влиянием этого в 2026 году инфляция снизится до 4 – 5% и стабилизируется на уровне 4% в дальнейшем, отмечает пресс-служба финансового органа.