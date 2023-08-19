Годовщину освобождения Корейского полуострова отметили на Сахалине

Национальный праздник состоялся на стадионе «Космос», в Южно-Сахалинске. Для жителей и гостей областного центра выступили воспитанники детской школы искусств «Этнос» и другие творческие коллективы, провели мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, состязания по национальной борьбе ссирым и дегустацию блюд корейской кухни, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Открылся национальный праздник композицией ансамбля барабанщиков «Этнос» и ярким показательным выступлением тхэквондистов из спортивного клуба «Торнадо».

Организаторов, участников и гостей праздника поздравил первый заместитель главы региона Сергей Байдаков.

– Уважаемые друзья, от имени губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко поздравляю всех сахалинских корейцев с праздником! От всей души хочу пожелать вам всего самого доброго. Это наша история, наша общая победа, и она заложила основы нашей сегодняшней мирной жизни! – сказал Сергей Байдаков.

– Большое счастье, что потрясения прошлого для корейского народа остались позади, и сегодня мы имеем возможность наслаждаться этим праздником, объединяющим всех южносахалинцев, которые любят, чтят, уважают корейскую культуру и нашу общую историю. Современные представители диаспоры стараются сохранить традиции, язык, национальное искусство. Это очень важно. А мы, в свою очередь, будем продолжать поддерживать все инициативы, направленные на это. Впереди нас ждет немало интересных совместных проектов, – отметил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

Сейчас на островах проживает около 25 тысяч корейцев. Президент региональной общественной организации «Сахалинские корейцы» Пак Сун Ок в выступлении подчеркнула, что национальный праздник – это радость победы за независимость страны и горечь для разлученных семей.

Южносахалинец Дмитрий Ли пришел в парк с родителями, женой и дочерями, одна из которых даже выступала на сцене. Семья празднует этот день каждый год.

– Для нас, на самом деле, это очень важное событие. Помню, еще был ребенком, всегда отмечали, всегда готовились. Праздник – это часть нашей культуры, это дань традициям, для нас это важно, – поделился южносахалинец.

Во время торжества южносахалинцы могли понаблюдать за спортивными состязаниями в национальной борьбе ссирым и тхэквондо, попробовать блюда корейской кухни и даже поучаствовать в мастер-классах по приготовлению знаменитых бибимпаба, куксы и других блюд. Для гостей мероприятия работали фотозона с национальной атрибутикой и фотовыставка «Сахалинские корейцы».

– Мы подготовили интересные мастер-классы по каллиграфии, плетению браслетов и современной корейской культуре К-pop. Обычно всегда много желающих в них поучаствовать. Считаю, что такой праздник очень важен, ведь наша страна – многонациональная, нужно поддерживать культурные связи, – сказала студентка Сахалинского госуниверситета Яна Цабай.

Региональные власти оказывают корейским общественным организациям помощь в сохранении национальной культуры. Сахалинская область – единственный регион России, где при государственной поддержке выходят материалы на корейском языке в газете и на телевидении.

Напомним, День освобождения Кореи ежегодно отмечается 15 августа. 40 лет Корея находилась под протекторатом Японии, там была создана жесткая военно-полицейская система насилия и угнетения, запрещалось использование корейского языка. В августе 1945 года советская 25-я армия 1-го Дальневосточного фронта под командованием генерал-полковника Ивана Чистякова освободила Манчжурию и Корейский полуостров.