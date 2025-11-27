Году конец, зиме начало. Портрет сахалинского декабря

Последний месяц года, он же первый месяц зимы. Пора запускать таймер обратного отсчёта: «До Нового года осталось…». Горные вершины ждут не дождутся своих покорителей-горнолыжников. Рыболовы-любители уже сто раз перебрали и перенастроили свои снасти, рассчитывая на зимнюю рыбалку… Всем важно знать, каким он будет, этот месяц, какой погодой порадует и какие сюрпризы может приподнести. Портрет островного декабря в общих штрихах помогли составить в региональном управлении гидрометеослужбы.

Область островная, имеет свою климатическую специфику. Поступление холода в наши широты во многом зависит от мощного сибирского антициклона. Эта огромная атмосферная воронка, нагнетающая ледяной воздух Арктики, к концу ноября уже вполне сформировалась и заняла свою обычную позицию над просторами Сибири. Так что холод нам гарантирован.

Но есть и другие факторы. В Охотском море близ сахалинских берегов никакого антициклона нет. А значит, открыт путь для циклонов с юга, например, со стороны Японии. Они несут с собой потепление и осадки чаще в виде мокрого снега.

Между прочим, более-ме­нее стабильный снежный покров на Сахалине в третьей декаде ноября уходящего года установился от Ильинского и дальше на север. А все районы, расположенные южнее, оставались без снега. Кое-где в областном центре виднелись островки пожухшей зелёной травы, а местами можно было встретить и цветущие одуванчики.

В Сахалингидромете отмечают нестабильный температурный режим в течение всего ноября, особенно на юге острова. Вовсю раскачивались климатические качели, температура воздуха «скакала»: то превышала норму на несколько градусов, то была ниже нормы. Не исключено, что в первой половине декабря эта тенденция продолжится. Во второй половине месяца обычно такие качели «притормаживают», и погода стабилизируется.

В прошлом году у южносахалинцев были переживания по поводу малоснежья и тепла, многих беспокоило, не останемся ли вовсе без снега на Новый год. Но погода довольно быстро поправила ситуацию: в начале и в самом конце декабря область навестили снежные циклоны.

Росгидромет в своём вероятностном прогнозе температуры на нынешний отопительный период указал, что практически на всей территории России средняя температура декабря предполагается ниже, чем в 2024 году.

На карте прогноза северная (верхняя) треть Сахалина попадает в зону, отмеченную голубым цветом. Здесь возможны отклонения до 1 градуса в сторону минуса. Остальная часть залита розовым – здесь может быть на 1 градус выше нормы декабря.

Из истории метеонаблюдений известно, что самым холодным был декабрь 1952-го (средняя температура месяца составила минус 15,6 градуса), а самым тёплым – последний месяц 1990-го с показателем всего минус 3,4 градуса.

Кстати, для Южно-Са­ха­линска норма декабря минус 8,5 градуса. Этот месяц самый теплый из зимних, при этом лидирует среди зимних месяцев по осадкам – 71 мм.

Самым щедрым на осадки в областном центре выдался декабрь 1969-го – 152 мм, а самым сухим декабрь 2016-го – 13 мм.

Самая холодная новогодняя ночь в обозримом прошлом зарегистрирована в 2002 году, столбик термометра опустился до минус 26,9 градуса. До сих пор не побит другой рекорд, установленный ночью 27 декабря 1952-го: минус 33,5 градуса. А в 2021-м случались необыкновенно тёплые деньки: 1 декабря воздух прогрелся до плюс 8,7 градуса, а 10-го до плюс 9 градусов.

Астрономы считают, что настоящий приход зимы следует отмечать в день зимнего солнцестояния. В этом году он приходится на 21 декабря. Как говорится, так звёзды нашептали. Самый короткий световой день, самая продолжительная ночь. В дальнейшем шажок за шажком с каждым днём света будет всё больше.

Явление было отмечено ещё в древности, на Руси в этот день проводили колядки с кострами, хороводами и хождением по дворам. Детвора и молодёжь пели, желали хозяевам всякого добра, а те в ответ дарили самодеятельным артистам подарки и угощали их сладостями. Своё название колядки получили по имени языческого бога зимнего солнца Коляды. С принятием христианства колядовать стали в рождественские святки в январе.

Семён РЕЧКИН.