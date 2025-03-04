Голос из курилки: «Пощадите курящих! Они тоже люди!»

Сразу скажем, что это письмо, пришедшее в редакцию, вызвало неоднозначную реакцию в коллективе. И, уверены, вызовет среди читателей споры.

Дорогая редакция! Знаю, что приму на себя шквал обвинений и однозначных советов. Но между тем всё же решил высказаться. Я хотел бы поговорить о защите прав курящих.

Как это часто бывает, борьба с курением превратилась у нас в борьбу с курящими.

Мы – самые униженные и оскорблённые члены общества! Нам запрещено курить везде, где решили это за нас некурящие. Нельзя курить в поездах, гостиницах, в ресторанах и кафе, аэропортах и вокзалах, а кое-где даже и на улицах. Даже на балконах собственных квартир уже запретили. Поэтому в любую непогоду, в дождь, метель, грозу, мороз, нас выгоняют на улицу, ещё и подальше от порога любого здания.

Но мы же не звери, а тоже люди. Тоже работаем, создаём семьи и воспитываем детей, строим дома и ищем полезные ископаемые, ловим рыбу и выращиваем сельхозпродукцию. В космос полетел некурящий Гагарин, но построил для него космический корабль курящий Королёв. Подавляющая часть защитников Отечества на Донбассе и сейчас, и во время Великой Отечественной войны – курящие мужчины. Больше половины работающих сейчас на производстве мужчин – курящие. И, как правило, самая интеллектуально развитая половина производящих сил мужской половины человечества имеет эту вредную для своего здоровья привычку.

Некурящие налагают на нас немыслимые штрафы за курение, устанавливают цены на сигареты, соизмеримые с ценой, многократно превышающей прожиточный минимум.

Пачка сигарет почти сравнялась по цене с бутылкой водки.

Вы, некурящие, лишили нас многих жизненных удовольствий. Ну как можно выпить в кафе хорошего ароматного кофе без обязательной в этом случае сигареты?! Запретили нам это даже в уличных кафе.

Как можно не закурить во время беседы с возвратившимся из похода другом?!

Смог бы курящий Булгаков написать «Мастера и Маргариту», если б не мучился над строчками своего романа, комкая исписанные неудачные листы рукописи и недокуренные папиросы в пепельнице, глядя из окна на дождь во дворе дома своей «нехорошей квартиры»?!

А ведь всё гораздо проще! Нужно всего-то затратить деньги на хорошую вытяжку, вентиляцию, хотя бы в одном отдельном помещении на вокзале, в кафе, в единственном на весь поезд тамбуре последнего вагона, в здании офисов, гостиницах, где курящие могли бы три-четыре раза в день посвятить себя своей, поверьте, сравнительно не самой вредной человеческой привычке. И эти затраты покроют все издержки на лечение простуженных курящих.

Если вы аргументируете то, что курящие приносят вред некурящим, портя дымом окружающий воздух, то знайте, что один автомобиль своим выхлопом за час по вредности для окружающих соизмерим с ротой беспрерывно курящих весь день солдат.

Но ведь такие жёсткие с живыми людьми некурящие не отказывают себе в использовании в жизни автомобилей. Ездят и портят воздух, как будь здоров.

Самым последним аргументом некурящих является – «бросайте курить!».

Должен сказать, что в некоторых случаях это пожелание соизмеримо с пожеланием «А вы умрите!». Человеку со стажем курения в течение всей сознательной жизни резко бросать курить, думается, нельзя. Организм получает шок и, чаще всего, находит противодействие этому насилию в развитии какого-нибудь заболевания. Постепенно бросить ещё возможно, но очень тяжело для психики. И это ещё может быть вреднее, чем курение. Особенно для здоровья окружающих близких бросившего курить мужчины. Раздражение, постоянные замечания и придирки, занудство, скандалы – закономерный итог поведения бывшего курильщика.

Я не призываю к курению в автобусах и офисах. Я за запрет продаж табака несовершеннолетним. Я за запрет рекламы табака где бы то ни было. Даже за запрет использования кадров курения в художественных фильмах. Подтверждаю: курение – это вредная привычка!

Я просто призываю бороться с курением, а не с курящими! И подумать о нас, бренных. Курящих пенсионерах. Дайте уже дожить спокойно!

Константин СЕРГЕЕВ, курящий с 50-летним стажем, пенсионер.