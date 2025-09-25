Голос сердца в облаках над Шумшу

Третье сентября 2025-го. Многолюдная площадь Победы в областном центре. На сцене идёт большой праздничный концерт «Сахалин – земля героев» в честь 80-летия Победы над Японией и окончания Второй мировой войны. Выступают звёзды отечественной эстрады: Пелагея, Газманов, Шаман, Галанин, рок-группа «Земляне»… Исполняют всенародно известные песни о Родине, о мужестве и героизме народа, о событиях далёкой поры и дня сегодняшнего. Съёмочная группа Первого канала ведёт запись концерта для предстоящей полнометражной телетрансляции на всю страну. Эмоции переполняют и объединяют людей.

Когда в творческое эстрадное созвездие красиво и сильно вливается голос солиста Сахалинской областной филармонии Вениамина Кима, площадь не скупится на аплодисменты. Ведь известный островной бард исполнил свою авторскую песню «Облака над Шумшу». А в ней каждая строчка, каждая нота пропущена через сердце.

Сегодня мы представляем читателям эту композицию о героическом курильском десанте. В нашем проекте «Воспетые острова» она уже четвёртая после треков: «Географическая», «Мы прошагали 8 тысяч километров», «Сердце сахалинца».

Лауреат многочисленных фестивалей, конкурсов, слётов бардовской песни, в том числе и международных, Вениамин Ким работает много и плодотворно. Как продюсер, менеджер, руководитель южно-сахалинских городских фестивалей авторской песни «АПОстров» и, конечно же, как поэт и композитор. В декабре минувшего года у него вышел музыкальный альбом «Сахалин – это я», в который вошло одиннадцать песен. Одну из них – «Сердце сахалинца» – исполнил и записал губернатор Валерий Лимаренко.

В нынешнем году большую аудиторию слушателей собрал сольный концерт барда, названный «О жизни, об отваге, о любви». Вениамин знает толк в этих тонких материях. Особенно после поездок с концертами к нашим бойцам на линию боевого соприкосновения в Донбассе. Так что новая композиция создавалась и под этими впечатлениями автора.

Людмила Степанец.

Фото с сайта областной филармонии.