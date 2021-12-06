Голосуем за свой двор

Срок проведения голосования по выбору дворов, которые благоустроят в рамках программы «1000 дворов на Дальнем Востоке», продлен до 10 декабря включительно.

Из федерального бюджета выделено 7 млрд рублей, из них 418 млн рублей предназначены Сахалинской области для создания не менее 60 дворовых площадок.

В перечень дворов, подлежащих благоустройству в следующем году, войдут дворы домов, жители которых наиболее активно голосовали и готовы взять на себя содержание территории.

Опрос проводится на единой цифровой платформе обратной связи – ПОС Гос­услуги.

– Чем больше жителей конкретного дома примет участие в опросе, тем больше вероятность попасть в заветный список. Причем на первом этапе не важно, что сами жители еще не пришли к общему проекту. Одним нужна детская площадка, другим больше озеленения, третьим требуются парковочные места. Учитываться будет активность проголосовавших, – подчеркнула министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна.

Проекты и сметы должны быть сформированы до 1 марта 2022 года. К работам по воплощению пожеланий жителей подрядные организации смогут приступить уже весной будущего года.

Ольга НОВИКОВА.