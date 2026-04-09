Голубцы рыбные по-сахалински

Для приготовления голубцов понадобятся: кочан капусты средних размеров, стакан риса, рыбное филе – 1 килограмм, репчатый лук – 1 средняя луковица, чеснок – 2 зубчика, морковь, томатная паста, соль и сахар по вкусу.

Капусту лучше использовать ту, что не предназначена для засолки – «рыхловатую». Удаляем кочерыжку, на 7 – 10 минут помещаем вилок в микроволновку. Для фарша подойдёт любая предварительно промороженная рыба. Например, отлично сочетаются горбуша, навага и минтай примерно в равных частях. Филе перекручиваем на мясорубке вместе с одной луковицей и зубчиками чеснока, подсаливаем. Параллельно отвариваем рис до полуготовности и смешиваем его с фаршем.

У капусты отделяем листья и заворачиваем в каждый, как в конвертик, небольшое количество фарша. Обжариваем голубцы с обеих сторон.

Осталось подготовить подливку. На 1 литр воды берём пару столовых ложек качественной томатной пасты, измельчённые морковь и лук, 1 чайную ложку муки, по 1 столовой ложке соли и сахара. Всё это тушится на сковородке при помешивании до получения густой однородной массы.

К голубцам подойдёт любой гарнир, хоть отварной картофель, хоть рис. При подаче к столу обильно поливаем голубцы подливкой.

Приятного аппетита!

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

