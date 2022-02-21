Голубиные благоглупости

Желание некоторых наших сограждан подкормить городских птиц зимой, тех же голубей, понятно. Но в этом своем стремлении они иной раз явно перебарщивают. Занимаются кормлением в самых неподходящих местах и в неподходящее время. За примером ходить далеко не нужно.

В Южно-Сахалинске на улице Ленина, рядом с автобусной остановкой «Рынок «Восток», кто-то периодически сыплет корм на тротуар прямо с балкона жилого дома.

Большая стая голубей моментально слетается к этому месту. Птицы склевывают семечки и прочие корма, вертятся под ногами прохожих, рассаживаются на ближайших деревьях.

Место здесь весьма оживленное, особенно утром и вечером в часы пик. На голову пешехода в любой момент может прилететь неприятный сюрприз в виде пшена, а то и птичьего помета. Автотранспорту тоже достается – водители жалуются, что едкий помет при попадании на металлические части корпусов машин способен вызвать коррозию… Словом, один человек причиняет массу проблем окружающим.

В городе есть более подходящие места. Традиционно кормят голубей на площади Ленина. Этим часто пользуются фотографы – фото на память в окружении птиц пользуются спросом у горожан. Конечно, вариант не идеальный, но все-таки на площади есть пространство для маневра, пешеход может легко обойти нежелательный для него участок.

Подкармливают голубей и в сквере у «Чехов-центра». Здесь не так много пешеходов, и особых проблем не возникает. В городском парке культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина повсеместно установлены кормушки для птиц, и здесь тоже можно видеть голубей. А кормить птиц и при этом доставлять неудобства людям – это все-таки неправильно.

Сергей ВЛАДИМИРОВ, г. Южно-Сахалинск.