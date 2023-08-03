Голубое топливо в каждый дом. В Южно-Сахалинске продолжается газификация

Все больше жителей планировочных районов Южно-Сахалинска отмечают преимущества перехода на голубое топливо.

Семья Васькиных живет в частном доме на ул. Шоссейной около пяти лет. К газу свое жилье южносахалинцы подключили в конце июня. Горожане признаются, что уже оценили экономию коммунальных платежей.

– Раньше мы отапливали дом электричеством. Счета зимой доходили до 20 тысяч рублей, хотя дом небольшой. За горячую воду ежемесячно летом платили около 3 тысяч рублей. Сейчас за те же самые услуги заплатили 200 рублей. С появлением газа отапливать дом будет намного дешевле. Очень удобно, комфортно, очень рады, что у нас появился газ, – поделилась жительница Лиственничного Елена Васькина.

Газификация городского округа – одно из приоритетных направлений работы администрации Юж­но-Сахалинска, которое находится на контроле мэра Сергея Надсадина, регионального координатора проекта партии «Единая Россия» «Зеленая экономика». Работы осуществляются при поддержке областного правительства и губернатора Валерия Лимаренко.

Чтобы подключить дом к газопроводу, южносахалинцам необходимо обратиться в офис компании «Газпром газораспределение Дальний Восток» по адресу: пр. Победы, 39. Также подать заявку можно в режиме онлайн на сайте Газпрома, единого оператора газификации либо через портал Госуслуг. В случае, если заявка уже ранее подана в Газпром, но договор не заключен (неполный пакет документов, неправильно указаны данные и пр.), необходимо обратиться за уточнением статуса заявки по телефонам: 49-63-32, 49-63-33.

Получить консультацию о догазификации можно в департаменте городского хозяйства Южно-Сахалинска по телефону 300-584 (доб. 1, 4, 6, 7) в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Также подробная информация размещена на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.