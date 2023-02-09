Голубое топливо

Свыше 13 тысяч заявок поступило от сахалинцев, которые хотят подключить свои дома к газу.

В этом году в регионе планируется подготовить к приемке газа 7 тыс. домовладений. Это почти в 3,5 раза больше, чем подготовили в прошлом году.

На заседании правительства области губернатор Валерий Лимаренко поручил усилить темпы догазификации в регионе. Активная работа предстоит в районах, где в ближайшие годы ожидается приход чистого топлива. Среди них Холмский, Томаринский, Долинский, Корсаковский, Смирныховский, Макаровский, Поронайский городские округа.

– Сейчас необходимо по максимуму собрать заявки от людей, которые желают газифицировать свои дома. Инвестиционная программа Газпрома не будет длиться вечно, и нужно по максимуму обеспечить сахалинцев чистым топливом, пока есть возможность сделать это бесплатно, – отметил губернатор.

По словам и. о. министра энергетики Игоря Бутовского, за прошедшую неделю к газу подключили 36 потребителей. Всем возмещают затраты – до 152 тыс. рублей.

Ирина НОВИКОВА.