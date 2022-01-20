Отдельные строчки и музыкальные фразы этой песни сохранились в памяти многих сахалинских мальчишек и девчонок конца 1960-х – начала 1970-х. Ее пели у костра в пионерских лагерях, в школах, на фестивалях и концертах художественной самодеятельности. В припеве были такие слова:

«Сахалин, люблю тебя

С твоими бурями,

Люблю тебя с дождями хмурыми,

Голубоглазый Сахалин».

Приехавший с родителями в Южно-Сахалинск в 1963 году Владимир Шмаков помнит, как на танцах в парке оркестр не один сезон исполнял эту песню. А потом она затерялась во времени и даже не вошла в библиотечные указатели.

В 2000-х профессиональный водитель Владимир Валентинович, работавший в АО «Сахалинэнерго», решил к 35-летию организации найти текст «Голубоглазого Сахалина» и исполнить песню для коллег. Много дней безрезультатно он листал в архиве старые газеты, обращался в редакцию музыкальных программ Сахалинского телевидения. Но там сказали, что песня могла случайно стереться при перезаписи с катушек на лазерные диски.

В музыкальном училище Шмаков напел мелодию «Голубоглазого Сахалина» преподавателям с большим стажем. Некоторые сказали, что слышали такую, но ничего не знают об истории ее создания и авторах. Кто-то из знакомых предположил, что, возможно, это произведение Александры Пахмутовой. Четыре или пять раз Владимир Валентинович обращался в редакцию музыкальных программ Центрального телевидения, отправлял письма самой Пахмутовой, но ответа не получил.

Три года прошли в ожидании, но Шмаков не успокоился, дал объявление в городскую газету. Попросил откликнуться ровесников, знавших эту песню. И один такой нашелся – Юрий Александрович Федоров. После армии он окончил Сахалинское музыкальное училище, работал в различных музыкальных коллективах, аккомпанировал вокалистам, а однажды даже самому Вертинскому на концерте в Томари.

В начале 1960-х Федоров переехал в Южно-Сахалинск, работал с детскими и взрослыми музыкальными коллективами. Играл на аккордеоне в составе эстрадного оркестра агитбригады парка. Юрий Александрович хорошо помнил «Голубоглазый Сахалин». Когда работал в парке, сам расписывал партии этой песни для исполнителей и каждого инструмента отдельно. Это был кропотливый труд.

В своем архиве Федоров нашел нотные записи обработки песни. К большому огорчению Шмакова, слов и их автора не оказалось. Зато рядом с названием песни стояла фамилия известного композитора Владимира Шаинского. Для Владимира Валентиновича это стало полной не­ожиданностью.

Шаинский не раз бывал на Сахалине, встречался с детьми из Дворца пионеров, общался с ним и работавший тогда здесь Юрий Федоров. В августе 2002 года он отыскал сценарий музыкально-литературной композиции начала 1970-х, в нем и обнаружились слова «Голубоглазого Сахалина». Правда, без фамилии автора.

А песня, получив вторую жизнь, теперь звучит в социальных сетях интернета в исполнении детского самодеятельного коллектива «Мальчиши». Кстати, позже ее текст прислали Владимиру Валентиновичу Шмакову из Республики Мордовии сахалинка Надежда Чальчина и Лидия Бабунова из областного центра. В ее письме была приписка: «Эту песню написали для певицы Тамары Миансаровой в 1967 или 1968 году. Я слышала «Синеглазый Сахалин» в г. Александровске в ее исполнении. Это то, что я запомнила».

В общем, высказана еще одна версия о песне, которую островитяне старшего поколения называют одной из лучших о любимом Сахалине. Быть может, со временем разгадаем загадку.

Людмила Степанец.

P. S.

Новую рубрику мы открыли 13 июля рассказом о гастролях В. Толкуновой на Курилах в июле 1985-го, где на концертах она исполняла в том числе и песни о Сахалине.

Затем вспомнили песни «Сахалинский вальс» А. Чубича, «Мой Сахалин – далекая страна» И. Мельникова, «Сахалин» Е. Скрипкина в исполнении Я. Сумишевского, «Под сахалинским небом» И. Николаева, «Я люблю тебя, Южный!» Е. Мухина, «Уходим в море» С. Старжинского, «Рябины Южно-Сахалинска» автора и исполнителя А. Дорошенко, «Сахалин» А. Баяндина, «Сахалинская агитационная» А. Носкова, С. Кащеева и В. Воронова, «На островах на рейде корабли» В. и Д. Русановых, «Приезжайте к нам на остров» Е. Сокова, «Сахалинская метелица» И. Белоусова и В. Наумова, «Остров Юрий» Ю. и И. Николаевых, «Долго же шел ты в конверте, листок…» В. Высоцкого и О. Каравайчука, «Сахалинец» В. Чуйдана, «Южно-Сахалинск» Ю. Мусаленко, «Здравствуй, Южный!» Н. Фроловой и «Сахалин» А. Сотника, «Озеро Валентины» Ю. Михеева (Дымова), «Сахалин» Н. Анисимова, «Мы отмотали восемь сотен километров» и «Географическая» В. Кима, «Паровоз из детства» А. Максимова, «Здравствуй, Сахалин!» Ю. Забырько и «Благословенный Сахалин» Д. Светлого.

В следующем году Сахалинская область отметит юбилей – 75-летие образования региона в его нынешних границах. Этому событию редакция посвящает новый проект «Воспетые острова». Мы расскажем об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, в Фейсбуке, Инстаграм, Телеграм.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

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