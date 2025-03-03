Гонит оккупантов на запад. Сахалинцы на передовой

Отважным и умелым воином проявил себя на фронте сахалинец Иннокентий Синяков. Молодой воин был участником многих сражений. Он вместе со своими товарищами по оружию форсировал Днепр и стремительно гнал немецких оккупантов на запад. Грудь гвардейца Синякова украшают орден Красной Звезды и две медали «За отвагу». Иннокентий Синяков участвовал в операции по освобождению столицы Латвии — Риги, за что командованием награждён орденом Славы.
Часто посылает он тёплые письма своей матери С. С. Синяковой, работающей в заготконторе Сахалинторга. В них он пишет о боевых делах своей части, справляется о жизни на Сахалине. И в каждой строчке письма патриота звучит большая любовь к родной стране.
«Добрый день, мамаша! — пишет тов. Синяков. – Сегодня получил от вас три письма, за которые сердечно благодарю. Я не писал вам больше месяца, это было вызвано переездом со старого места на новое. Что нового у вас, как живут сейчас сахалинцы? Вы пишете, что ждёте моего возвращения. Да, теперь это близко. «Жди меня, и я вернусь, всем смертям на зло, кто не ждал меня, тот пусть скажет — повезло». Пока всего хорошего. Ваш Иннокентий».
Гвардии младший сержант Синяков до войны работал в Александровске киномехаником при областном отделе кинофикации (на кинопередвижке). Его помнят хорошим, исполнительным работником. Он показывал кино рыбакам Половинки, колхозникам Михайловки, портовикам города.
Дальнейших боевых успехов желают сахалинцы своему земляку, гвардейцу Синякову.
К. ВАСИЛЬЕВА.
В этот день 80 лет назад
- В течение 4 марта наши войска, ведя бои по уничтожению восточно-прусской группировки противника, овладели 10 населёнными пунктами.
- Войска 2-го Белорусского фронта 4 марта вышли на побережье Балтийского моря и овладели городом Кезлин – важным опорным пунктом немцев на пути из Данцига в Штеттин.
- Войска 1-го Белорусского фронта за 4 дня наступления продвинулись вперёд до 100 км.
- На территории Чехословакии наши войска с боями заняли 8 населённых пунктов.
- За 3 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 90 немецких танков, сбито 49 самолётов противника.
Тыл – фронту
- В условиях суровой зимы и бездорожья в конторе «Дальнефтеразведка» организовали подвоз горючего и материалов в отдалённые районы. Во время рейда Оха – Лангери – Амурский лиман отличились трактористы тт. Попов, Фамалиев, Терещенко и Иванов, шофёр Шлейн, механики тт. Сарычев и Афанасьев. Это позволило ускорить бурение скважин. Так, мастер Южно-Охинской нефтеразведки тов. Печенов скоростным методом пробурил скважину на 9 суток ранее установленного срока.
- Возчик сельхозартели им. 1 Мая тов. Логинов обучил двух быков и вывозит на них на поля по 4 – 5 тонн навоза в день, выполняя задание до 200 проц.
- Доярка тов. Абдулина из артели им. 5 декабря в 1944 году надоила от каждой фуражной коровы в своей группе по 1041 литру молока вместо 1000 литров по плану.
- В Александровской промысловой артели «Красный восток» (председатель тов. Мицук) особенно хорошо трудится коллектив химического цеха. За последние месяцы здесь освоили выпуск чернил, колёсной мази, сургуча и других изделий.
- Звеньевая колхоза «ХХ лет ВЛКСМ» Е. Тращило поделилась с читателями опытом выращивания собственных семян овощных культур. В 1944 году она вырастила и сдала колхозу 58 кг семян столовой свеклы, 3 кг семян капусты, около 2 кг семян редиса, более 3 кг семян огурцов. Семена хранятся в хорошем состоянии. Весной колхоз уже третий год будет сеять овощные культуры собственными семенами.