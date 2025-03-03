Гонит оккупантов на запад. Сахалинцы на передовой

Отважным и умелым воином проявил себя на фронте сахалинец Иннокентий Синяков. Молодой воин был участником многих сражений. Он вместе со своими товарищами по оружию форсировал Днепр и стремительно гнал немецких оккупантов на запад. Грудь гвардейца Синякова украшают орден Красной Звезды и две медали «За отвагу». Иннокентий Синяков участвовал в операции по освобождению столицы Латвии — Риги, за что командованием награждён орденом Славы.

Часто посылает он тёплые письма своей матери С. С. Синяковой, работающей в заготконторе Сахалинторга. В них он пишет о боевых делах своей части, справляется о жизни на Сахалине. И в каждой строчке письма патриота звучит большая любовь к родной стране.

«Добрый день, мамаша! — пишет тов. Синяков. – Сегодня получил от вас три письма, за которые сердечно благодарю. Я не писал вам больше месяца, это было вызвано переездом со старого места на новое. Что нового у вас, как живут сейчас сахалинцы? Вы пишете, что ждёте моего возвращения. Да, теперь это близко. «Жди меня, и я вернусь, всем смертям на зло, кто не ждал меня, тот пусть скажет — повезло». Пока всего хорошего. Ваш Иннокентий».

Гвардии младший сержант Синяков до войны работал в Александровске киномехаником при областном отделе кинофикации (на кинопередвижке). Его помнят хорошим, исполнительным работником. Он показывал кино рыбакам Половинки, колхозникам Михайловки, портовикам города.

Дальнейших боевых успехов желают сахалинцы своему земляку, гвардейцу Синякову.

К. ВАСИЛЬЕВА.

В этот день 80 лет назад

В течение 4 марта наши войска, ведя бои по уничтожению восточно-прусской группировки противника, овладели 10 населёнными пунктами.

Войска 2-го Белорусского фронта 4 марта вышли на побережье Балтийского моря и овладели городом Кезлин – важным опорным пунктом немцев на пути из Данцига в Штеттин.

Войска 1-го Белорусского фронта за 4 дня наступления продвинулись вперёд до 100 км.

На территории Чехословакии наши войска с боями заняли 8 населённых пунктов.

За 3 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 90 немецких танков, сбито 49 самолётов противника.

Тыл – фронту