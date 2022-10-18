Гора Российская встречает друзей. Присоединяйтесь к ним, не пожалеете

Какое удовольствие подняться по канатной дороге спортивно-туристического комплекса «Горный воздух» на верхнюю площадку горы Большевик! По восточному склону спуститься к началу экологической тропы, ведущей к горе Российской. Ее высота – 695,4 м над уровнем моря, расстояние до вершины – 3,17 км.

В теплое время года эту гору ежедневно посещают сотни туристов, в том числе с материка. Красива здешняя природа в осеннюю пору, когда яркими красками расцветают деревья и кустарники. Любители зимних путешествий приходят сюда на снегоступах.

На информационном стенде – карта маршрута с обозначением оборудованных мест отдыха, видовой площадки.

Инициатор путешествия на гору Российскую – руководитель южно-сахалинского детского сада № 11 «Ромашка» Антонина Асташкина. Она член областного отделения всероссийской общественной организации «Русское географическое общество», активный пропагандист туристического направления в воспитательной работе с дошколятами.

– В 2021 году мы создали туристический клуб, назвав его «Елочки», – рассказала Антонина. – Ведь ель — символ постоянства, здорового долголетия. У нас возникло объединение детей (от 5 лет), работников и родителей, увлеченных туризмом, любящих природу и здоровый образ жизни. В клубе даем азы начальной туристической подготовки, проводим занятия по краеведению, технике безопасности, первой медицинской помощи, ориентированию на местности. Организуем походы и экскурсии, так что каждый найдет здесь для себя немало полезного и занимательного. В совет клуба входят инструкторы по физической культуре Сергей Син, Вера Раскильдина, Дмитрий Яковлев – все они прошли или проходят профессиональную подготовку в Сахалинском государственном университете.

Несмотря на небольшой походный стаж, члены клуба «Елочки» побывали в примечательных местах Сахалина – на мысах Анива, Ламанон и Стукамбис, водопадах Сигаси и Нитуй, пике Чехова, хребте Жданко, на высшей точке Сахалина – горе Лопатина и других. А его инструкторы Антонина Асташкина и Вера Раскильдина в этом году поднялись на высшую точку Европы – величественный Эльбрус и увидели мир с высоты птичьего полета.

Сегодня детский сад «Ромашка» активно приобщает детей и родителей к здоровому образу жизни через занятия туризмом. Увлекает походами, общением, учит бережно относиться к природе. Члены клуба консультируют, какую походную одежду и туристическое снаряжение выбрать. Особое внимание – безопасности участников, технике движения на маршруте, поведению при встрече с дикими животными. Здесь индивидуально выясняют, какие у ребенка проблемы с едой, есть ли аллергия и другие заболевания. Перед походом или интересным мероприятием в чате идет набор группы. Люди могут познакомиться, пообщаться, задать вопросы организаторам путешествия.

– На гору Российскую мы приходим в выходные, – рассказывает Антонина Асташкина. – Родители детей – наши основные помощники и партнеры. Они следят за безопасностью походов, заботятся о качественной и вкусной еде на маршруте, вдохновляют детей на преодоление вершин. Движению к цели помогают указатели, канаты и деревянные лестницы на спусках и подъемах.

Наши ценности понятны всем членам клуба: «Движение. Пройди свой путь», «Свобода. Будь самим собой», «Природа. Насладись красотой», «Ощущения. Почувствуй вкус жизни».

На маршруте встречаются густой кедровый стланик и заросли бамбучника, приходится подниматься и спускаться по крутым склонам. В этом месте иногда появляются медведи, поэтому организаторы берут с собой средства для отпугивания животных. Вблизи вершины видна бодрая надпись: «Гора Российская. Ты сможешь».

Узнавать названия произрастающих здесь растений помогают планшеты с их изображением. Вот дудник медвежий, таран Вейриха, клен укурундинский (желтый), черника овальнолистная, купена Максимовича, аралия высокая, ель обыкновенная, тис остроконечный…

С вершины Российской открывается завораживающая панорама гор, впечатляет невероятная красота леса. Чтобы дети лучше усвоили путь, для них подготовили маршрутную карту с небольшими подсказками. Ребята смогли закрепить навыки ориентирования на местности.

Кратковременный дождь не помешал достичь цели. На вершине для юных путешественников организовали традиционный перекус с ароматным травяным чаем и бутербродами. Отдохнув, дети с родителями дружно отправились в обратный путь.

Туристический клуб «Елочки» приглашает всех желающих совершить путешествие в удивительный мир природы острова, приобрести новые знания и навыки в общении с природой. Лично я рад, что поднялся на гору Российскую в такой компании.

Петр ПАСЮКОВ, профессор СахГУ.