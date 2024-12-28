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В Долинске попрощались с Горбатым мостом

Фото: Минтранс Сахалинской области.

В Долинске торжественно запустили путепровод через железную дорогу, соединяющий федеральную трассу с автодорогой между райцентром и селом Быков.

Он заменил старое сооружение, выработавшее свой ресурс и прозванное острословами «Горбатым мостом».

Процесс реконструкции занял три года. Была построена объездная дорога и обустроен переезд через железнодорожные пути, перенесена теплотрасса и пр., рассказали в региональном минтрансе. Возведение путепровода было непростой инженерной задачей для дорожников, работников РЖД и коммунальщиков.

Теперь и водители, и пешеходы могут передвигаться безопасно.

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