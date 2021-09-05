Горбуша — любителям, икра — браконьерам. Завершился любительский вылов горбуши в Западно-Сахалинской и Восточно-Сахалинской подзонах

Напомним, бесплатная добыча «трех хвостов» на Сахалине была разрешена с 1 июня по 31 августа. Для свободной и бесплатной ловли лососевых в морской акватории было отведено 54 участка. Многие выезжали на любительский промысел целыми семьями. В интернете довольно много видеороликов, запечатлевших волнительные моменты любительского промысла. Остается лишь предполагать, сколько подобных моментов осталось за кадром.

На Сахалине рыболовы-любители уже смотали удочки. А вот на участках Южно-Курильской и Северо-Курильской подзон любительский лов горбуши в самом разгаре.

Завершился он только 30 сентября. Поскольку градо­образующими предприятиями на Курилах традиционно являются рыбоперерабатывающие заводы, вряд ли любительский лов будет пользоваться здесь такой же популярностью, как и на Сахалине. Тем не менее, если разрешено, почему бы удочку не забросить?

Одновременно с окончанием любительского лова горбуши на Сахалине завершился и лов кеты в целях спортивно-любительского рыболовства. Для любителей выделили участок в Охинском районе в границах побережья: залив Хангуза — залив Кету.

Правда, речь шла уже о любительском лове по лицензиям — 100 рублей за хвост.

Всего на любителей выделили 10 тонн кеты. Сколько ее поймали на самом деле, вряд ли известно.

А тем временем на одной из нерестовых рек в Макаровском районе обнаружен обширный могильник горбуши. По приблизительным подсчетам, на берегу брошено не менее 100 тонн лососевых. По мнению активистов РОО «Экологическая вахта Сахалина», эти следы оставили после себя браконьеры, добывающие икру.

По факту браконьерства силами полиции и территориального управления Росрыболовства ведется проверка, необходимую помощь оказывает межрайонная природоохранная прокуратура.

Владимир БОЛОТОВ.