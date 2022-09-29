Горбуша прошла, а надежды остались. О научных прогнозах и реальных уловах

Первоначально общий допустимый улов (ОДУ) для Сахалина и Курил специалисты СахНИРО определили в 116 тыс. тонн. А уже в начале путины, исходя из результатов траловых съемок, проведенных на миграционных путях лососевых, наука посчитала возможным увеличить ОДУ ещё на 5 тыс. тонн.

С таким вот оптимистичным научным прогнозом в 126 тыс. тонн островные рыбаки и отправились нынешним летом выставлять свои невода вдоль сахалинского побережья.

Немного подробностей

Впрочем, выставить невода удалось отнюдь не везде и не каждому. На юго-западном побережье Сахалина, например, промысел горбуши в этом году был запрещен. Зато через 6 лет после запрета открылся промышленный лов в заливе Анива. Правда, выставлять невода здесь разрешили не раньше, чем местные нерестовые реки заполнились производителями на 50 процентов.

Правда, богатых тоней в заливе так не было. В лучшем случае, уловы измерялись десятками тонн. Массовая горбуша ушла из этих мест задолго до того, как было принято решение восстановить естественную популяцию лососевых за счет запрета промышленного лова. Хотя ведь, говорят, год на год не приходится…

В соответствии с практикой прошлых лет, с начала путины были введены т. н. проходные дни, запрещавшие вылов лососевых в определенные дни недели. Это чтобы дать горбуше возможность беспрепятственно зайти в нерестовые реки. Была определена и длина неводных крыльев — в зависимости от местонахождения рыболовецкого участка. На юго-восточном побережье длина крыльев варьировалась от 500 до 1000 метров. А вот на северо-востоке Сахалина крыльям было разрешено «отрасти» до 1500 метров.

Не обошлась нынешняя путина и без столь нелюбимых сахалинскими экологами рыбоучетных заграждений (РУЗ). Официально рыбоводные заводы выставляют их в устьях нерестовых рек для предотвращения возможных заморов. Нехитрые устройства (т.н. забойки) дают возможность предприятиям активно черпать лососевые даже тогда, когда ставные невода у рыбаков простаивают без работы.

На кету надейся…

Впрочем, основные добытчики лососевых на Сахалине – отнюдь не рыбозаводы, а обычные рыбодобывающие предприятия. В этом году, например, отличились промысловики Долинского района, выловившие 6,5 тыс. тонн горбуши. Обычно здесь ловят гораздо меньше. А вот на севере острова, вопреки ожиданиям, уловы горбуши были относительно невысокими, не смотря на традиционно богатые подходы прежних лет.

— На сегодняшний день добыто 59 тыс. тонн горбуши. Практически можно говорить о том, что промысел этого вида лососевых на Сахалине уже завершен. Может быть, в оставшиеся до конца путины дни объемы еще немножко подрастут, однако ОДУ по горбуше мы, скорее всего, не закроем, — считает президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

В 2021 году сахалинские рыбаки добыли всего 45 тыс. тонн «красной рыбы». А в 2020 году общий улов лососевых составил 64 тыс. тонн. Так что нынешнюю путину руководитель АРСО считает вполне удачной. На 20 сентября рыбопромышленными предприятиями выловлено всего 75 тыс. тонн рыбы (это с учетом 13, 6 тыс. тонн кеты и 1,3 тыс. тонн нерки).

Если иметь в виду, что «красная путина»-2022 завершается 30 ноября, время для рекордных уловов ещё есть. Промысел кеты на Курилах, по сути, только начинается. Не приступал еще к массовой переработке кеты традиционной богатый на уловы остров Итуруп. А значит, статистика путины на сегодняшних цифрах не остановится.

Без возражений

Традиционно первым в списке удачливых промысловиков ДФО всегда стояла Камчатский край. Однако нынешний год внес коррективы в планы местных рыбаков. В первую очередь это касается самой востребованной у массового потребителя рыбы — все той же горбуши. На западном побережье Камчатки ее добыто всего около 26 тыс. тонн — вдвое меньше, чем предполагали прогнозы ОДУ.

И хотя на восточном побережье полуострова горбуши добыли в полтора раза больше, чем предполагалось — 34 тыс. тонн, общая ситуация с путиной-2022 на Камчатке далеко не радужная. Предполагаемый улов здесь составит, по предварительным подсчетам, примерно 130 тыс. тонн. Тогда как буквально несколько лет назад, например, в 2018 году, камчатские рыбаки добыли около 500 тыс. тонн лососевых.

Какое отношение имеет Камчатка к сахалинскому потребителю? Похоже, самое прямое. Во всяком случае, по мнению президента АРСО, камчатский недолов 2022 года способствовал формированию высоких рыночных цен на горбушу — на уровне 250 руб./кг. Для большинства населения такая цена довольно обременительна.

Правда, в нынешнем году часть предприятий АРСО участвовала в социальной программе «Доступная рыба». Продажа свежей рыбы по низким ценам практикуется на Сахалине уже не первый год. Однако мероприятия приходят и уходят, а потребитель остается. Один на один с ценником, на котором предприниматель ставит ту цифру, которая выгодна, прежде всего, ему самому.

Однако даже повсеместный рост цен, похоже, не дает гарантии тому, что лососевых хватит до следующей путины. На днях Росрыболовство направило в Министерство сельского хозяйства предложение ограничить экспорт тихоокеанских лососей. Приведены такие цифры: на 15 сентября в ДФО добыто 247 тыс. тонн лососевых, более 72 тыс. тонн продукции экспортировано за рубеж. По мнению Росрыболовства, ограничение экспорта необходимо для того, чтобы обеспечить потребности внутреннего рынка.

Судя по нынешней ситуации c лососевыми, рынок возражать не будет…

Сергей ЧЕВГУН.