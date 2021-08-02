Горбуша уходит на север? Рыбопромысловая отрасль региона оказалась к природным аномалиям не готова

Аномальный июль со своими запредельными температурами поставил на «красной путине-2021» большой знак вопроса. С одной стороны, прогнозы ученых по-прежнему обещают Сахалину уловы не хуже прошлогодних, и общий допустимый улов (ОДУ) пока никто еще не отменял.

А с другой, по основным показателям Сахалин все больше отстает от плановых цифр, пропуская вперед бессменного лидера путины — Камчатку.

В отстающих

То, что Камчатка — лидер, можно и в Охотское море не ходить. На 26 июля камчадалы добыли 185,4 тыс. тонн лососевых. Это 93,3 проц. от общего улова среди субъектов ДФО. Сахалин с 2,2 проц. скромно держится в стороне — где-то рядом с Магаданом (2,5 проц.).

Если оценить сахалинские уловы конкретно по каждому виду лососевых, сложится такая картина. Добыто 484 тонны нерки из разрешенных 1426,8 тонны, что составляет 34 проц. Не спешит порадовать рыбаков уловами кета — 996,5 тонны из 29776 тонн (менее 3 проц.). И уж совсем скромно нынче ловится кижуч — 2,8 тонны из 440 тонн (0,6 проц.).

А как идет в ставные невода горбуша? Скажем так: без особого энтузиазма. Добыто этой рыбы 2773,8 тонны из разрешенных 8850 тонн. Это 31 процент от запланированных объемов. Здесь можно тихо порадоваться, а можно и с грустью вспомнить, что на июль приходится первая, самая массовая волна подхода горбуши на нерест. Именно из первой волны в прежние рыбные годы формировался основной промысловый улов, вторая — августовская — волна лишь добавляла горбушу к плановым объемам и процентам.

В середине июля группа энтузиастов из «Экологической вахты Сахалина» предприняла осмотр нерестовых рек юго-западной части острова. По словам руководителя группы Дмитрия Лисицына, из проверенных 27 рек лососевые были обнаружены лишь в двух из них — в Пилевке и Красноярке (на обеих находятся, кстати, лососевые рыбоводные заводы). Общий же вывод такой: по сравнению с показателями 10-летней давности количество горбуши снизилось в 39 раз.

Тревожит и другое. В 2021 году региональная наука дала рыбопромышленникам «добро» на промысел в юго-западной части Сахалина 9,6 тыс. тонн горбуши. Однако за полтора месяца нынешней путины здесь было добыто всего 194 тонны горбуши. Между тем в промысловой очереди за «народным лососем» здесь стояли 27 рыбопромышленников. Однако на каждый ставной невод пришлось всего ничего — чуть больше 3 тонн горбуши.

Сахалинские экологи склонны отнести резкое падение промысловых объемов на счет «управленцев рыбной отрасли», которые своими действиями привели к краху запасы лососевых пород. По некоторым данным, сахалинская Эковахта готовит обращение в правоохранительные органы с просьбой дать правовую оценку вышеозначенным действиям.

Надежды дождиком питают

Пока суд да дело, разговоры вокруг нерестовой проблемы идут своим чередом.

— На нересте лососевых пород, безусловно, сказывается аномальная температура. Рыба не заходит на нерест от слова «совсем». На моей памяти такое наблюдается впервые, — сообщил заведующий лабораторией лососевых рыб Сахалинского филиала ФГБНУ «ВНИРО» (СахНИРО) кандидат биологических наук Виталий Никитин. — Можно было бы надеяться на спад температуры и активность в нерестовых реках, но вряд ли стоит всерьез на это рассчитывать. Горбуша не может совершить миграцию на север острова, где температура воды более располагает к нересту. Свой путь на нерест рыба может изменить на путях миграции, а уж если она подошла на нерест — все, будет стоять и ждать хорошей воды. Остается надеяться на дожди, которые нам обещают…

Добавим: охотоморской популяции горбуши, той самой, что приходит на нерест в июле, практически уже нет. Она залегла на дно, так и не решившись войти в горячие нерестовые реки. А те производители, что все-таки решились зайти, частью отнерестились чуть повыше устья, а частью попались в сети браконьеров.

По мнению Виталия Никитина, остается надежда на осеннюю группировку горбуши, которая предшествует массовому подходу кеты. Но это в том случае, если популяция все же сумеет дождаться хорошей воды. А ведь может и не дождаться. Речки мелеют, кислорода в воде все меньше и меньше. Незаход горбуши на нерест сродни катастрофе. И кому тогда нужны будут оптимистические прогнозы на путину-2021?

В ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) иных надежд, кроме обещанных дождей, пока что не озвучивают. Лишь констатируют, что при температуре речной воды 25 градусов рыба на нерест упорно не идет. А значит, она просто гибнет.

Это понятно… А дальше-то что?

Отсюда — туда, а оттуда?..

И вот здесь управленцам рыбной отрасли самое время вытащить и предъявить недовольным экологам, неудачливым рыбакам и всем остальным сахалинцам «грин-карт» будущего рыбного благополучия. Речь идет, конечно же, о рыбоводных заводах, на которые вот уже сколько лет управленцы возлагают весьма масштабные надежды.

По информации, полученной из агентства по рыболовству Сахалинской области, по состоянию на 01.01.2021 года в Сахалинской области начитывалось 62 действующих лососевых рыбоводных завода и 6 лососевых рыбоводных цехов. А еще один лососевый рыбоводный завод планировалось ввести в эксплуатацию в 2021 году.

Почти 70 инкубаторов по воспроизводству популяций кеты и горбуши — это сила!

Здесь ни один дальневосточный регион с Сахалином не сравнится. Особенно Камчатка с ее пятью заводиками, четыре из которых — государственные. Но возникает вопрос: если рыбоводные заводы — одно сплошное благо, почему тогда год от года рыбы становится у нас все меньше и меньше? Неужели это браконьеры всю рыбу под корень вырезали? А как же тогда ежегодные операции «Путина» и многочисленные десанты правоохранителей на нерестовые реки Сахалина?

О том, что браконьерство — зло, можно лишний раз и не говорить, и без того все ясно. А вот эффективность наших рыбоводных заводов рождает все тот же вопрос: почему же, не смотря на все старания, рыбы у нас в реках не прибавляется? Да не потому ли, что искусственное воспроизводство лососей — это отнюдь не создание мальков из ничего, а всего лишь банальное изъятие икры из естественной среды с последующим ее размещением в среде искусственной для вывода этих самых мальков?

О желаемом и действительном в деле воспроизводства лососевых на рыбоводных заводах мы уже писали в материале «Круговорот икры в природе» (см. «Советский Сахалин», № 14 от 2 марта 2021 года).

Вот когда пойдут дожди – рыба массовым порядком пойдет на нерест, и никому не будет дела до заводов и икры.

Потому как путина, знаете ли… День год кормит…

Игорь КАЛИНИН.

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