Горбуша, запеченная в «лодочке»

Для приготовления этого блюда понадобится собственно горбуша, лучше предварительно промороженная, молодая мелкая картошка, сладкий перец, репчатый и зеленый (перьевой) лук, зелень (укроп, петрушка) и граммов 200 – 300 сливок.

Соль, перец, специи – по вкусу. Понадобится также фольга. Блюдо можно готовить в домашних условиях, в духовке, а можно и на лоне природы, на углях от костра.

Рыбину чистят, удаляют голову, режут вдоль хребтины на две половинки, удаляют кости. Формируют «лодочку» из фольги, помещают в нее филе. Солят, перчат, покрывают слоем нарезанного лука – вперемешку зеленого и репчатого. Дополняют композицию измельченными петрушкой и укропом.

Все это поливают растительным маслом. Можно этим и ограничиться, а можно добавить слой молодой картошки и ломтики сладкого перца. Перед отправкой «лодочки» в духовку ее содержимое щедро поливают сливками и запечатывают фольгой сверху.

В духовке блюдо готовится примерно полчаса при температуре 160 – 180 градусов. На угольях костра готовка сложнее и дольше, нужно будет переворачивать «лодочку» и ждать, когда картошечка дойдет до нужной кондиции. Но зато к ароматам блюда добавится еще и дымок костра. Приятного аппетита!